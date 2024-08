Le più belle mostre da vedere a settembre in Italia

A settembre, infatti, l’Italia sarà piena di eventi e mostre, sia artistiche che non: ecco le più belle e quelle che la nostra redazione vi consiglia di non perdervi a settembre 2024.

Che voi siate appena tornati dalle vacanze o che siate, al contrario, in procinto di concedervi un weekend settembrino di relax in giro per l’Italia, sappiate che dal Nord al Sud non mancano le proposte per chi questo mese è a caccia di mostre , di tutti i tipi.

Mark Di Suvero a Todi

In provincia di Perugia, dal 24 agosto al 6 ottobre è visitabile la mostra SPACETIME, dedicata a uno dei massimi scultori attualmente in vita, Mark Di Suvero. La mostra è stata possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali con la Fondazione Progetti Beverly Pepper e ha come focus il legame dell'artista Mark Di Suvero con la scultrice Beverly Pepper, con la quale collaborò negli Stati Uniti.

La mostra dedicata al celebre scultore legato all'espressionismo astratto e all'arte ambientale si inserisce all'interno del Festival delle Arti ed è curata da Marco Tonelli. Il percorso ha inizio con l'opera Neruda's Gate in Piazza del Popolo e prosegue con l'esposizione di diversi dipinti e sculture nella Sala delle Pietre di Palazzo del Popolo.

Todi, con questa iniziativa, conferma il proprio impegno nell'esplorare linguaggi artistici innovativi. L'opera principale esposta sulla piazza è un grande portale rosso alto 8 metri dedicato al poeta cileno Neruda. Dopo la mostra, verrà installato a Todi, nel Parco del Ponte Bailey. Di Suvero, noto per omaggiare varie figure storiche, ha legato la sua arte a un forte impegno politico, esprimendo coinvolgimento emotivo ed esistenziale verso la realtà storica.

La mostra è aperta al pubblico, gratuitamente, nei seguenti orari: dal 24 agosto al 1° settembre, tutti i giorni, 10.30 - 12.30; 16.00 - 19.30; dal 2 settembre, solo venerdì sabato e domenica, 10.30 - 12.30; 16.00 - 19.30.

La fotografia di Salgado a Trieste

A Trieste, il 31 agosto e il 1 settembre 2024, l'Accademia di Fumetto insieme al Comune di Trieste, Civita Mostre e Musei e Contrasto, offriranno ai visitatori della mostra "Sebastião Salgado. Amazônia" un'esperienza artistica unica. Ventiquattro disegnatori creeranno una storia illustrata ispirata all'arte fotografica di Salgado, componendo un'unica illustrazione attraverso la tecnica del piano sequenza. Questo progetto, chiamato Le Terre dell'Arte, mira a unire i continenti dell'arte attraverso linguaggi comuni, con forti impatti emotivi.

La mostra invece, curata da Lélia Wanick Salgado, sarà esposta al Salone degli Incanti di Trieste fino al 13 ottobre 2024, promossa dal Comune di Trieste e organizzata da Civita Mostre e Musei e Contrasto. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 11.00 alle 20.00, con chiusura settimanale nella giornata di martedì.

L'arte della ceramica a Vicenza

Dal 5 settembre all'8 dicembre 2024, il Museo del Gioiello di Vicenza ospiterà una mostra temporanea intitolata "1949-1975: Ceramica tra design e sperimentazione artistica. Una storia parallela alla Fiera dell'Oro", curata dal Museo Civico della Ceramica "Giuseppe De Fabris" di Nove (VI).

La mostra esplorerà l'evoluzione di una manifattura affascinante ben radicata nel territorio vicentino. Saranno esposte 27 creazioni uniche provenienti dalla collezione della Fiera di Vicenza, premiate durante i concorsi della fiera campionaria tra il 1949 e il 1975.

La Fiera di Vicenza ha svolto un ruolo cruciale nella promozione della ceramica vicentina a livello nazionale e internazionale, attrattiva anche per artisti di fama mondiale. La mostra intende celebrare l'importanza di Vicenza come centro espositivo in occasione del 70º anniversario delle fiere orafe gestite da IEG. L'arte ceramica rappresenta un orgoglio per il territorio e offre al pubblico la possibilità di scoprire questa tradizione artistica.

La mostra sarà inclusa nel biglietto d'ingresso al Museo del Gioiello di Vicenza, che è il primo museo in Italia dedicato esclusivamente all'arte orafa e gioielliera. Il museo offre un percorso suggestivo nella storia della gioielleria italiana attraverso oltre 250 creazioni orafe di varie epoche, insieme a un programma di attività che include itinerari guidati, percorsi didattici, laboratori per bambini e famiglie e workshop creativi per adulti.

La mostra è visitabile nei seguenti orari: dal martedì al venerdì 10:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00, sabato e domenica 10:00 - 18:00.

Le emozioni intense del Titanic a Milano

Dallo scorso 7 agosto a Milano è visitabile la mostra "Titanic: An Immersive Voyage", dedicata al tragico evento storico del 14 aprile 1912 che ha ispirato il film vincitore di 11 Premi Oscar, Titanic, diretto dal regista James Cameron.

La mostra è ospitata presso l'Exhibition Hub Art Center a Scalo Farini, in via Valtellina 5, a Milano, e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 27 ottobre 2024. Distribuita in 13 sale, l'esposizione ha una struttura che esplora le varie sfaccettature del Titanic, considerato un miracolo di meccanica, lusso e tecnologia all'inizio del Novecento. La durata della visita varia tra i 60 e i 90 minuti.

La mostra è adatta a tutte le età, ma l'esperienza VR non è consigliata per bambini sotto i 6 anni e per persone affette da epilessia a causa delle luci stroboscopiche. Il luogo è accessibile ai disabili. La mostra è aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 – 20.00.

L'esperienza immersiva di Correggio 500 a Parma

In occasione dei 500 anni dalla realizzazione del ciclo con l’Assunzione della Vergine sulla cupola di San Giovanni Evangelista, il genio artistico di Correggio viene celebrato con un’esperienza digitale immersiva a Parma. Al secolo Antonio Allegri, Correggio fu protagonista del Rinascimento italiano e pioniere nell’anticipare le ricerche prospettiche del Barocco.

Per celebrarlo, la città ha organizzato un percorso che si articola tra la basilica cinquecentesca con il monastero benedettino che la ingloba e il Monastero di San Paolo, per scoprire la Camera della Badessa, che l’artista affrescò prima della cupola, tra il 1518 e il 1519. Correggio 500, infatti, non è una singola mostra, ma un'esperienza completa per omaggiare l'artista originario di Parma.

Quello proposto ai visitatori è un itinerario multimediale: dall’installazione immersiva Il cielo per un instante in terra creato a partire dal progetto fotografico di Lucio Rossi all0esperienza in realtà aumentata di Hortus Conclusus 2.0, viaggio nel tempo da vivere utilizzando un visore VR MetaQuest. Il percorso può essere scoperto dall'8 settembre 2024 al 31 gennaio 2025.

Picasso in due mostre a Milano e Mantova

Picasso sarà il protagonista di due mostre, una a Milano chiamata "Picasso lo straniero", allestita negli interni di Palazzo Reale, e una a Mantova con il titolo "Picasso a Palazzo Te. Poesia e Salvezza".

Si comincia a Mantova il 5 settembre, dove sarà possibile visitare l’esposizione articolata in quattro sezioni e allestita nelle sale monumentali di Palazzo Te in dialogo con gli affreschi di Giulio Romano. In questa occasione sono presentate circa 50 opere del Maestro simbolo del Novecento, tra disegni, documenti, sculture e dipinti, alcuni eccezionalmente esposti in Italia per la prima volta.

Dal 20 settembre si prosegue a Milano, a Palazzo Reale, con una mostra dove sono esposte oltre 80 opere dell’artista, oltre a documenti, fotografie, lettere e video, provenienti dal MNPP e dal Musée National de l’Histoire de l’Immigration di Parigi. Un progetto che indaga sui temi dell’accoglienza, dell’immigrazione e della relazione con l’altro in relazione al rapporto turbolento tra Pablo Picasso e la Francia che, nonostante divenne la sua casa, non riuscì mai a ottenerne la cittadinanza e fu obbligato a vivere nella difficile condizione di immigrato.