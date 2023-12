In queste attrazioni puoi trovare le file più lunghe del mondo

Quando si è in vacanza, niente può rovinare una giornata come una fila lunga e mal gestita per un’attrazione turistica. Se desiderate visitare i monumenti più gettonati, ammirare le più famose opere d’arte, accedere ai parchi a tema più spettacolari, dovete considerare che centinaia di visitatori hanno la stessa idea ogni giorno. A quel punto, c’è chi a malincuore preferisce rinunciare all’impresa e chi, invece, non si lascia spaventare facilmente dalle code chilometriche, finendo poi inevitabilmente per provare emozioni negative come noia, frustrazione e impazienza.

Proprio le lamentele dei turisti su Internet sono al centro di una classifica stilata dal sito HawaiianIslands, che ha preso in esame un totale di 10,74 milioni di recensioni su Tripadvisor riferite a 100 attrazioni turistiche, che hanno più probabilità di suscitare le proteste dei vacanzieri per le file interminabili. Nella lista, c’è anche un celebre luogo italiano, finito sul terzo gradino del podio.

Le attrazioni con le code più lunghe: l’Italia è terza

La Torre Eiffel di Parigi è in cima alla lista delle attrazioni più criticate per le lunghe code, con quasi 4800 recensioni che lamentano file chilometriche. L’esperienza dipende molto dal momento in cui si decide di andare, con attese per vedere la cima, che raggiungono le 3 ore quando c’è il maggiore afflusso di persone.

Al secondo posto c’è l’iconico London Eye, nella capitale britannica, con 4756 recensioni che riportano le parole “lunga coda”. Sebbene l’enorme ruota panoramica di Londra possa ospitare 800 passeggeri alla volta, i turisti possono aspettare fino a 45 minuti per salire a bordo.

Al terzo posto nella classifica dei luoghi con le più lunghe code all’ingresso ecco spuntare il nostro Colosseo, con 4262 lamentele da parte dei visitatori in attesa di entrare nell’anfiteatro, per ammirare da vicino uno dei monumenti più ambiti dai turisti al mondo.

Al quarto posto troviamo il Parco tematico Legoland Windsor Resort, a Windsor, in Inghilterra, seguito dalla Sagrada Familia a Barcellona e dall’Empire State Building a New York. Chiudono la top 10 il parco divertimenti britannico Alton Towers Resort, tra Birmingham e Manchester, il Siam Park di Adeje, alle Canarie, Disneyland Paris e gli Universal Studios a Singapore.

A New York le peggiori code degli Stati Uniti

New York ospita sette delle 20 attrazioni turistiche più criticate degli Stati Uniti, con in testa l’Empire State Building (2.842 menzioni di lunghe code nelle recensioni). Essendo il gioiello dello skyline della città e il luogo d’interesse numero uno del Paese, non c’è da stupirsi che attragga più di quattro milioni di visitatori all’anno, i quali devono fare i conti con file estenuanti. Code da incubo le riserva anche il Top of the Rock (1.305 menzioni), lo spettacolare osservatorio in cima al Rockefeller Center. Nella classifica rientrano anche quattro parchi a tema a Orlando, in Florida, con in testa l’Universal’s Islands of Adventure (860 menzioni), dove per provare le adrenaliniche giostre si può aspettare in coda anche 93 minuti.

La classifica delle 20 attrazioni con le file più lunghe

Torre Eiffel, Parigi London Eye, Londra Colosseo, Roma Legoland Windsor Resort, Windsor, Regno Unito Basilica della Sagrada Familia, Barcellona Empire State Building, New York Alton Towers Resort, Alton, Regno Unito Siam Park, Adeje, Spagna Disneyland Paris, Marne-la-Vallée, Francia Universal Studios Singapore, Isola di Sentosa, Singapore Torre di Londra, Londra Victoria Peak, Hong Kong Museo del Louvre, Parigi Burj Khalifa, Dubai, Emirati Arabi Uniti Thorpe Park, Chertsey, Regno Unito Madame Tussauds, Londra Chessington World of Adventures Resort, Chessington, Regno Unito Museo Van Gogh, Amsterdam Top of the Rock, New York Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, Watford, Regno Unito