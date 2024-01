Uno studio ci svela le attrazioni turistiche più deludenti del mondo

Non sempre i posti che visitiamo soddisfano le nostre aspettative: è stata stilata la classifica delle attrazioni turistiche più deludenti del mondo

Vi è mai capitato di desiderare di vedere tanto una città o un monumento e di rimanerne delusi? Parliamo di attrazioni turistiche di fama mondiale, quelle cose che quando si viaggia devono essere visitate “per forza”. Eppure, una volta che si arriva al loro cospetto, ci rendiamo conto che sono tenute male, o che il prezzo è troppo alto per quello che offrono.

Le attrazioni più deludenti: lo studio

A dirci quali sono le attrazioni turistiche più deludenti del mondo è uno studio condotto da Vision Direct che ha analizzato 5.000 recensioni pubblicate su Tripadvisor. Sono state prese in considerazione ben 106 località che rientrano nei classici itinerari di viaggio.

A ciascuna meta è stato assegnato un punteggio sulla base della percentuale di recensioni che le descrivevano come poco soddisfacenti, pessime e nella media. Ad essere analizzati sono stati anche gli hashtag di Instagram e la quantità di visualizzazioni su TikTok.

La classifica

Al decimo posto di questa classifica troviamo il Guggenheim Museum di Bilbao. Si tratta di un museo di arte contemporanea che è ospitato all’interno di un edificio progettato dall’architetto statunitense Frank O. Gehry. Stando alle recensioni e alle altre analisi, sarebbe sopravvalutato rispetto ad altre attrazioni culturali.

Il nono posto del Grande Buddha di Phuket, in Thailandia, una statua gigantesca posta in cima a Nakkerd Hill. Il problema, in questo caso, è la commercializzazione eccessiva della zona circostante: sembra più un centro commerciale che un luogo sacro.

Ottavo posto per la Casa Bianca, la residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti e sede della presidenza stessa. Situata al numero 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington, è una delle tre residenze più importanti della Capitale, peccato che sia ad accesso limitato.

Voliamo al settimo posto di questa classifica dove incontriamo la Torre di Seoul, in Corea del Sud. Alta 236 metri e posta a 245 metri sul livello del mare, insieme al parco Namsan viene visitata ogni anno da milioni di persone. Eppure, alcuni visitatori lamentano la mancanza di attrazioni significative all’interno.

Sesto posto per un’altra torre, ma questa volta quella di Tokyo, in Giappone. Si tratta di una costruzione per telecomunicazioni e panoramica alta 332,6 metri: è la seconda più alta struttura artificiale del Giappone, e la ventitreesima più elevata del mondo. Pur essendo un’icona della città, viene spesso considerata inferiore rispetto ad altre attrazioni locali più moderne.

Entriamo nella top five con l’Atomium, un monumento che si trova nel Parco Heysel di Bruxelles. Fatto in acciaio, rappresenta i 9 atomi di una cella unitaria di un cristallo di ferro, ma nonostante questo ci sono persone che la ritengo affascinante e altri secondo cui è un’attrazione sopravvalutata.

Quarto posto per il Palazzo Reale di Bangkok, un complesso di edifici che è anche la residenza ufficiale dei re di Thailandia dal 1785. Si tratta di un palazzo che nel corso degli anni è stato diverse volte ampliato, con la costruzione di nuovi edifici, e modificato. Oggi è ritenuto troppo affollato e con visite costose.

La medaglia di bronzo va alla Terrazza del riso di Tegalalang, a Bali. A guardare le foto sembrerebbe un paradiso fatto di poetiche “colline” verdi, ma secondo molti viaggiatori queste affascinanti risaie sono una trappola per turisti, con lunghe code per scattarsi una foto sull’altalena.

Secondo gradino del podio per il Moulin Rouge di Parigi che sorge nel famoso quartiere a luci rosse di Pigalle. Il motivo di questa posizione in classifica? I balletti e le coreografie non affascinano più e i prezzi sono troppo elevati.

L’attrazione turistica più deludente del mondo, secondo questo studio, è la Torre della Televisione di Berlino. Si tratta dell’edificio più alto della Germania sulla cui cima si trovano un bar panoramico e un ristorante che effettua un giro completo di 360 gradi una volta all’ora. Eppure, i visitatori hanno definito questa esperienza come un “disastro completo” e “perfetta per gli appassionati di code”.