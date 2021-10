Viaggi extraeuropei: le regole della nuova ordinanza

Novità per viaggiatori che oltrepassano i confini europei, a seguito dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, nella giornata del 25 ottobre. Il testo proroga fino al 15 dicembre le misure necessarie per regolamentare il rientro in Italia dall’estero.

Confermata la suddivisione dei Paesi europei ed extra-europei in elenchi, che vengono aggiornati con cambiamenti sostanziali per alcuni Stati. Ecco le modifiche principali:

entrano nell’ elenco D: Bahrein, Israele (prima nell’elenco C), Cile, Kuwait, Rwanda e Uruguay. In questi casi i viaggi ai fini turistici sono consentiti previo possesso del Green Pass, di un tampone negativo e del Passenger Locator Form, il passaporto digitale utilizzato dalle Autorità Sanitarie nel caso in cui i passeggeri siano stati esposti ad una malattia infettiva durante un viaggio a bordo. Il Green Pass viene rilasciato dopo aver completato il ciclo vaccinale anti Covid, oppure dopo essere guariti dal Coronavirus, oppure dopo aver fatto un tampone molecolare o antigenico 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. Nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia;

Nonostante si sperasse nell’allentamento di alcune misure, soprattutto in virtù dell’apertura di nuovi corridoi turistici, le linee ministeriali sottintendono grande prudenza.

La speranza di viaggiatori e operatori turistici è quella di un nuovo decreto che preveda alleggerimenti dei protocolli sanitari nelle destinazioni servite dai corridoi Covid-free. Ancora in discussione la necessità del Green Pass per i bambini, ma sussiste la prospettiva ottimistica dell’apertura di nuovi corridoi turistici, stavolta in Thailandia, Oman e Capo Verde.

Potrebbe entrare in vigore anche un cosiddetto “bollino trade” destinato ai viaggiatori che prenotano viaggi in sicurezza con determinate agenzie di viaggio e tour operator.