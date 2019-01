Se sei in vacanza a Roma, puoi affittare un “fidanzato” per i tuoi scatti su Instagram

editato in: da

Con i suoi scorci mozzafiato e le viuzze del centro, Roma è la meta perfetta per un viaggio di coppia. Ma se non avete un fidanzato con cui visitare la Città Eterna, potrete sempre affittarne uno sul posto per i vostri scatti su Instagram.

La bizzarra iniziativa arriva da un tour operator romano, che ha effettivamente risposto ad una delle esigenze maggiori dei turisti nell’era dei social: quella di postare degli scatti delle loro vacanze su Instagram. Meglio se accanto ad un bel ragazzo, così da suscitare l’invidia di amiche e colleghe. Il pacchetto “Experience Rome in One Day tour” include un fotografo professionista, che vi seguirà per tutta la giornata alla ricerca dello scatto perfetto nei luoghi più magici di Roma, e un fidanzato in affitto.

“Per noi è imporante realizzare i desideri dei nostri viaggiatori, e visto che foto di alta qualità sono un fattore sempre più importante, vogliamo essere sicuri di poterli offrire ai nostri clienti” fa sapere Davide Bolognesi, Marketing Manager a Roma Experience.I prezzi, però, sono di tutto rispetto: si va da 735 euro per l’offerta base a 1,085 euro per l’opzione che include anche il boyfriend (o girlfriend), che sarà tuttavia disponibile solo per tre ore. Bisognerà quindi concentrarsi e dare il meglio di sé in un arco di tempo limitato per trarre il massimo vantaggio dalle location più romantiche di Roma come la Fontana di Trevi o Castel Sant’Angelo. Non è comunque la prima volta che una compagnia decide di puntare sul “fattore social”: anche Shoot my Travel fornisce ai potenziali influencer un servizio fotografico professionale a prova di like. Senza fidanzato in affitto, però.

In entrambi i casi il rischio è comunque quello di concentrarsi talmente tanto sugli scatti da perdere di vista le bellezze assolutamente reali, e poco virtuali, che Roma ha da offrire: con o senza dolce metà al proprio fianco la Città Eterna meriterebbe di essere ammirata a prescindere dai social. E poi, non si sa mai cosa può riservare il destino: chi l’ha detto che un fidanzato non potrebbe arrivare grazie ad un incontro fortuito e senza dover pagare tariffe così alte? In fondo, è esattamente quello che è successo nel film “Vacanze Romane“.