I turisti stranieri sono innamorati di Roma e del Colosseo

Roma città eterna è amata – soprattutto – dagli stranieri: a dirlo i dati emersi da una ricerca condotta da Ipsos sul grado di attrattiva che ha la capitale.

La ricerca è stata condotta tra i turisti di Stati Uniti, Germania e Giappone: i tre paesi più importanti per il mercato vacanziero capitolino. Gli anni di riferimento delle loro vacanze sono quelli che vanno dal 2015 al 2017, approfondimenti anche sulle prospettive a breve termine delle loro vacanze per i prossimi tre anni.

Chi ha visitato Roma è pronto a farsi da portavoce del suo fascino nel mondo: sono 9 su 10 le persone che consiglieranno di visitarla. Il primato dei più innamorati della città capitolina sono gli americani. E se il giudizio sulla città è meno positivo fra coloro che non l’hanno mai visitata, questo cambia nel momento in cui la si visita e la si conosce meglio.

La variazione si focalizza in particolare su alcuni parametri, tra questi: il patrimonio storico della città, che è conservato al meglio e organizzato bene, l’offerta gastronomica, la sicurezza e il costo del soggiorno.

E si può dire che Roma è praticamente promossa a pieni voti. Infatti chi è stato in vacanza nella Capitale si dichiara molto soddisfatto della visita. Ottimi i numeri: ben 9 persone su 10 danno una valutazione positiva, di questi il 54 per cento dà un voto pari a 9 o 10.

Ancora parziale la conoscenza del grande patrimonio artistico della città, in grado però di influire su permanenza e decisione di tornarci in vacanza. Solo un turista su due, infatti, sa che ci potrebbe essere anche altro da vedere.

Dato interessante quello che mostra come, su una lista di 20 monumenti, i turisti riescano a conoscerne solo la metà. Il Colosseo resta il simbolo di Roma, seguito da Fontana di Trevi, Pantheon e Basilica di San Pietro. In media un turista vede solamente 8 monumenti durante il suo soggiorno. Tra quelli ancora poco conosciuti spiccano il Parco regionale dell’Appia Antica e il Museo MAXXI.

Il 24 per cento delle persone che hanno visitato Roma, dichiara che ci tornerà sicuramente nei prossimi cinque anni. La ricerca, pertanto, può essere un interessante strumento in grado di aiutare a pianificare una strategia di marketing, che permetta di far crescere ancora di più il turismo capitolino.