Benvenuti nella regione più amata dai turisti internazionali sul web

Fonte: iStock La regione più amata del mondo

È italiana ed è una delle regioni più popolari sul web per i turisti internazionali. Vi basti sapere che sono stati quasi 2,8 milioni, e con un incremento del 15%, gli utenti che si sono collegati sul sito turistico regionale nel corso del 2022, con un aumento del 93% del traffico generato dalle ricerche sui motori di ricerca rispetto all’anno precedente. Scopriamo insieme di quale meraviglia italiana stiamo parlando.

La regione più amata del web: la Toscana

Come riporta TTG Italia, una delle regioni più amate in assoluto sul web da parte dei turisti internazionali è la nostra splendida e unica al mondo Toscana.

Ad apprezzarla molto più di altri sono soprattutto inglesi, spagnoli e americani. Non a caso, a far registrare la crescita maggiore sono stati in articolare gli utenti inglesi: il 142,7% in più rispetto al 2021 ma, come scritto su pisatoday.it, anche gli spagnoli sono aumentati di molto: +89%. Sul podio dei mercati più interessati alla regione c’è, infine, quello americano, a +58%, mentre i visitatori italiani del sito sono aumentati di 7 punti percentuali.

Perché la Toscana piace tanto agli stranieri

È impossibile dare una risposta unica alla domanda “Perché la Toscana piace tanto agli stranieri”. Diciamo che per alcuni aspetti la risposta è anche scontata: la Toscana è una delle regioni più belle di tutto il mondo.

Una porzione del nostro territorio che – come praticamente succede anche nel resto del nostro Paese – offre arte, cultura, storia e natura. In sostanza, la Toscana è un incredibile concentrato di città, paesi e borghi. E la cosa più curiosa è che sono tutti bellissimi e famosi per qualche motivo. Ecco perché la Toscana è una regione davvero unica agli occhi dell’intero pianeta.

Non da meno sono i paesaggi straordinari che offre: il mare della costa, come la zona dell’Argentario, o delle isole dell’Arcipelago toscano; i monti dell’Appennino Centrale, delle Alpi Apuane, colline del Chianti, della Val d’Orcia, della Val d’Elsa; le ampie distese di verde della Maremma, oasi naturali, lagune, fiumi, laghi e molto altro ancora.

Come avete avuto modo di capire, quindi, qui non solo non manca niente e tutto quanto si esprime in una massima potenza di equilibrio e armonia.

A conquistare gli stranieri, inoltre, sono anche le eccellenze culinarie toscane. Degli esempi sono, senza ombra di dubbio, le bistecche alla fiorentina, chianina o maremmana. Poi il salame, il prosciutto crudo toscano, il lardo di colonnata, tutti rigorosamente DOP, e il celebre cacciucco alla livornese.

E da non sottovalutare è l’ottimo olio EVO DOP con la relativa fettunta, col pane senza sale, con la ribollita, coi ravioli maremmani, coi tortelli alla mugellana, col panforte e molto altro ancora.

Infine, la Toscana è tanto amata dagli stranieri perché è una terra di sconfinata bellezza e dove hanno lasciato tracce grandi civiltà come quella etrusca, quella romana, fino ad arrivare a essere la culla del Rinascimento.

Grazie alle sue albe nebbiose sulle colline, i tramonti sul mare, i campanili innevati, i boschi rigogliosi e l’amore e l’ospitalità della sua gente, non può non essere amata dai visitatori di tutto il mondo.