Dove sciare in Toscana, i luoghi più belli

Dai rinomati impianti dell'Abetone al Monte Amiata, con piste per ogni livello e panorami mozzafiato tra natura e tradizione, sciare in Toscana è un'emozione unica.

La Toscana, nota principalmente per le sue colline ondulate, i vigneti e i borghi storici, nasconde anche una ricca offerta per gli amanti degli sport invernali. Nonostante non sia celebre come altre regioni italiane per le sue stazioni sciistiche, la Toscana offre in realtà una serie di località ideali per chi cerca un’esperienza di sci più tranquilla e immersa nella natura. Le montagne toscane, in particolare quelle dell’Appennino, regalano panorami mozzafiato e una varietà di percorsi perfetti per sciatori di tutti i livelli, dalle piste per principianti a quelle per esperti.

Le stazioni sciistiche toscane sono facilmente raggiungibili, il che le rende perfette per chi desidera fare una fuga sulla neve senza doversi avventurare troppo lontano dalle città d’arte come Firenze, Pisa e Siena. Non solo sci, ma anche altre attività invernali come lo snowboard, le ciaspolate e il trekking sulla neve possono essere praticate in queste località, in un contesto naturale che sembra fatto apposta per chi cerca pace e tranquillità.

Dai grandi comprensori come Abetone, che si estende tra la provincia di Pistoia e quella di Modena, alle piccole perle come il Monte Amiata e Fiumalbo, la Toscana offre l’opportunità per vivere una vacanza invernale che coniuga sport, natura e tradizione. Ogni località ha il suo carattere unico, con impianti di risalita moderni, piste ben curate e una calorosa accoglienza che caratterizza l’atmosfera di questa regione.

In questo articolo, vi parleremo dei migliori posti dove sciare in Toscana, fornendo tutte le informazioni utili su impianti, piste, come arrivarci, prezzi degli skipass e cosa fare quando non si è in pista.

Abetone: il comprensorio sciistico per tutti i livelli

Abetone è sicuramente la stazione sciistica più conosciuta e frequentata della Toscana, situata nel cuore degli Appennini, in provincia di Pistoia. Sciare all’Abetone significa godere di 50 km di piste che si estendono su diversi versanti, ognuno con caratteristiche uniche: dai pendii ampi del Monte Gomito con le famose piste “Zeno”, ai boschi secolari delle Regine e della Selletta, passando per l’ambiente alpino della Val di Luce e i ripidi muri delle piste Coppi al Pulicchio.

Il comprensorio è servito da 17 impianti moderni, con una portata oraria di 25.000 persone. Le precipitazioni in questa zona appenninica sono tradizionalmente abbondanti, ma nel caso di inverni poveri di neve, l’innevamento programmato copre l’80% delle piste.

La stazione sciistica è facilmente raggiungibile sia dalla Toscana che dall’Emilia Romagna percorrendo la Statale 12 dell’Abetone e del Brennero. In paese, due piramidi storiche ricordano il Granduca di Toscana e il Duca di Modena, che alla fine del 1700 costruirono la strada che univa i loro due stati attraverso questo passo di montagna.

La stagione sciistica parte da metà dicembre e si protrae fino ad aprile, ma la data di apertura dipende dalle condizioni atmosferiche. Durante l’alta stagione, che va dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, i prezzi dei biglietti per gli impianti di risalita variano a seconda del tipo di pass e della categoria di età. I giornalieri per adulti, acquistati online, partono da €49,50 per il pass standard, mentre per i junior il costo è di €79,00. I giornalieri per over 65 sono disponibili a €34,50 online, e €36,00 alla biglietteria. I biglietti pomeridiani, che danno accesso solo nel pomeriggio, sono disponibili a partire da €27,50 online e €30,00 in biglietteria. Per i gruppi di studenti (minimo 25 persone), i biglietti giornalieri sono ridotti a €23,00 online e €30,00 in biglietteria.

Monte Amiata: sciare tra boschi e panorami mozzafiato

Monte Amiata, situato tra le province di Grosseto e Siena, è una località ideale per chi cerca una sciata immersa nella natura, con panorami mozzafiato sulla Maremma e sulle colline toscane. Il comprensorio sciistico dispone di 10 km di piste da sci alpino, servite da 6 impianti di risalita, ma è particolarmente apprezzato per l’atmosfera tranquilla e rilassata. Le piste sono adatte a sciatori principianti e intermedi, ma ci sono anche alcune piste rosse per chi vuole mettere alla prova le proprie abilità.

La stagione sciistica di solito inizia a dicembre e termina a marzo. Per arrivare al Monte Amiata, si può prendere la SR 323 che parte da Castel del Piano, una località facilmente raggiungibile da Grosseto e da Siena.

Le tariffe giornaliere per Monte Amiata variano a seconda della tipologia e del periodo. Il giornaliero feriale costa € 20,00, mentre il festivo è € 25,00. Per chi scia solo la mattina, c’è il mattiniero (dalle 9 alle 13) a € 15,00 nei feriali e € 18,00nei festivi. Il pomeridiano, valido dalle 12 alla chiusura, ha il medesimo costo. Esistono anche tariffe ridotte, a € 17,00feriale e € 21,00 festivo, e un giornaliero baby a € 14,00 nei feriali e € 17,00 nei festivi. I bambini fino ai 5 anni possono usufruire del giornaliero Baby famiglie al costo simbolico di € 1,00 sia nei feriali che nei festivi.

Fiumalbo: lo sci in un borgo caratteristico

Infine, Fiumalbo, situato a poca distanza da Abetone, è un altro piccolo borgo che offre una località sciistica adatta a chi vuole vivere l’esperienza della neve in un ambiente caratteristico e tranquillo. Il paese, che si trova a circa 800 metri di altitudine, è immerso in un paesaggio naturale di rara bellezza, con boschi, fiumi e panorami spettacolari che lo rendono una meta perfetta per una pausa rilassante, ma anche per avventure all’aria aperta. Le piste di Fiumalbo sono meno estese, ma l’area offre comunque alcune buone piste rosse e azzurre, che si snodano attraverso i boschi e i panorami tipici della montagna toscana.

Arrivare a Fiumalbo è facile, poiché dista pochi chilometri da Abetone e il comprensorio è perfetto per chi cerca una destinazione più intima e meno turistica. Gli skipass giornalieri hanno un costo che oscilla tra i 30-50 euro, a seconda della stagione.