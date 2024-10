L’Abruzzo è la Regione più apprezzata dagli stranieri

Fonte: 123RF Castel del Monte in Abruzzo

Emozione e grande soddisfazione per l’Abruzzo che ha ottenuto il premio di “Destinazione più apprezzata dagli stranieri”, diventando protagonista al TTG Travel Experience di Rimini, giunto alla 61esima edizione. La Regione italiana ha raccolto molti consensi e applausi in occasione di questa manifestazione di riferimento per il settore del turismo, per le proposte vivaci e le iniziative portate avanti durante l’anno. Data Appeal, l’azienda incaricata di Enit per raccogliere dati e tendenze di mercato per il settore dei viaggi, riconosce ogni anno il premio Italia Destinazione Digitale alle regioni e luoghi che registrano una performance molto buona online.

Quest’anno l’Abruzzo ha fatto la sua bella figura, come un territorio che rappresenta una meta scelta non solo dai visitatori italiani, ma anche dai turisti stranieri che ne apprezzano il valore. “Questo riconoscimento conferma che il lavoro che stiamo portando avanti sul fronte della promozione digitale del brand Abruzzo nella sua completezza sta dando i suoi risultati“, ha dichiarato Daniele D’Amario, sottosegretario regionale con delega al turismo.

Abruzzo meta preferita dagli stranieri

L’Abruzzo si trova tra l’Adriatico e gli Appennini, confina a nord con le Marche, a ovest con il Lazio, a est con il mare Adriatico e a sud con il Molise. Custodisce un patrimonio culturale, artistico e naturale invidiabile. Il territorio costituito da riserve, parchi nazionali e paesini medievali e rinascimentali di indubbio fascino è apprezzato da chi ama la storia, le escursioni e il buon cibo. L’Aquila è il capoluogo, ma Pescara, Chieti, Vasto, Teramo, Sulmona sono alcuni dei centri da visitare assolutamente.

Fonte: Ufficio stampa

Tra gli sforzi regionali in ambito di promozione turistica figura anche la partecipazione a “Viaggio Italiano”, un’iniziativa di valorizzazione delle peculiarità dei territori italiani promossa dal ministero del Turismo e la Conferenza delle Regioni dove l’Abruzzo ha lasciato il segno come capofila del progetto con il compito di promuovere su scala nazionale il tema “Natura e Parchi”. Un progetto che è quasi giunto al termine, e i cui risultati sono stati appunto presentati nell’Ambito del TTG in un evento dedicato.

“Per una Regione che vanta un patrimonio territoriale con tre parchi nazionali, un parco regionale e quarantaquattro aree protette, gran parte delle quali riserve naturali, raccontare quanto sia solido e profondo il legame che in Italia unisce il turismo sostenibile ai Parchi e alla natura è stato come un invito a nozze – ha detto D’Amario, aggiungendo che -. L’esperienza fatta all’interno del progetto Viaggio Italiano da una parte ci ha proiettati su una dimensione nazionale, ribadendo la centralità dell’Abruzzo all’interno delle politiche di promozione turistica del Paese, dall’altra ci ha permesso di dare corpo ad un nostro vecchio pallino: avviare una promozione ad hoc tesa a destagionalizzare i flussi turistici”.

I progetti futuri

Nell’ambito del progetto ministeriale tra i traguardi raggiunti, illustrati proprio in occasione del TTG, spiccano la raccolta e l’organizzazione di contenuti su aree protette, parchi, montagne e comprensori sciistici, in collaborazione con Legambiente, Club Alpino Italiano, Federturismo e Federfuni. Un’azione di ricerca e catalogazione che ha consentito di realizzare una mappatura completa dei punti di interesse, sentieri, rifugi e servizi per il turismo outdoor.

La Regione Abruzzo ha avviato una fase di promozione e diffusione, coordinando la realizzazione di 84 brochure informative, suddivise per tematiche e territori, e la produzione dedicata di scatti d’autore e amatoriali per tutte le Regioni italiane, attraverso l’ingaggio di fotografi professionisti e l’organizzazione di un contest aperto anche a non professionisti – con un concorso ancora attivo con scadenza il 25 ottobre 2024 e premi da 1.500 euro.