Fan di Star Wars? United Airlines presenta l’aereo a tema

Viaggiare sentendosi come sul leggendario Millenium Falcon? Ora si può! Nell’attesa di poter utilizzare davvero la leggendaria nave stellare, i fan di Star Wars avranno a disposizione un nuovo aereo United, che dall’inizio di novembre spiccherà il volo. United Airlines, che non è nuovo ad iniziative particolari come quella di leggins, sta per lanciare un aereo completamente brandizzato Star Wars, con una livrea customizzata che avrà una spada laser sulla coda.

L’interno del mezzo

Si tratta di un Boeing 737-800, dentro il quale i passeggeri verranno accolti sulle note della famosissima colonna sonora di Star Wars e avranno a disposizione un amenities kit anch’esso brandizzato. Al suo interno tessuti, tappi per le orecchie, uno spazzolino da denti e prodotti della società skincare Sunday Riley. Anche il video di sicurezza sarà tematizzato Star Wars, mentre l’interno dell’aereo ha poggiatesta in rilievo con gli emblemi delle fazioni duellanti del film, la Resistenza e il Primo Ordine. «United Airlines e il franchise di Star Wars condividono un obiettivo comune: mettere in contatto le persone e unire il mondo», ha dichiarato Mark Krolick, vice presidente marketing dello United.

Bonus per i passeggeri

Fino al 20 dicembre, data di uscita del nuovo episodio della saga, Star Wars: «The Rise of Skywalker», a tutti passeggeri dell’aereo sarà data in omaggio una pin commemorativa, mentre gli iscritti al programma “MileagePlus” potranno partecipare alle anteprime del film a Los Angeles e Londra o aggiudicarsi un pacchetto di viaggio per quattro persone per visitare le location delle riprese di Star Wars in Giordania.

Come salire sul veicolo

Purtroppo per noi l’aereo non volerà in Europa: chi di noi vorrà salirci dovrà partire e sfruttare le rotte all’interno degli Usa, in Canada, in America Centrale e nei Caraibi senza dimenticare che a Star Wars è dedicato anche un hotel in Florida. In alternativa, dovremo accontentarci dal video diffuso dalla United Airlines che mostra degli spezzoni del nuovo episodio di Star Wars inseriti nel montaggio utilizzato per parlare di sicurezza a bordo dei propri velivoli. Tra le immagini di Star Wars, ci sono anche quelle di BB-8 in una foresta, un X-Wing pronto al decollo e alcuni momenti ambientati a Pasaana in cui si vedono Poe, Finn e C-3PO su uno speeder e Rey accanto a Chewbacca, probabilmente in fuga dal Primo Ordine.