Ecco perché in aereo è importante allacciare le cinture

Quando si sale su un aereo, uno dei primi compiti che il personale di bordo richiede ai viaggiatori è quello di allacciare le cinture di sicurezza. Sebbene c’è chi crede che sia solo una noiosa precauzione poco utile, in realtà la cintura che ci lega al sedile è fondamentale per prevenire conseguenze anche gravi in caso di incidenti, turbolenze, maltempo o avarie.

Nonostante sia ormai riconosciuto che l’aereo sia il mezzo di trasporto più sicuro, durante un volo potrebbero verificarsi emergenze e movimenti bruschi che potrebbero minare la sicurezza e l’incolumità delle persone a bordo. Le cinture di sicurezza in aereo, infatti, possono fare la differenza tra un’esperienza sicura e piacevole e una pericolosa e indimenticabile. Lo sanno bene le persone a cui sono già capitati episodi poco piacevoli durante il volo, che hanno causato loro contusioni o fratture, oltre allo spavento, perché non erano legate al sedile o stavano camminando lungo il corridoio.

Ma perché è così importante allacciare le cinture sull’aereo? Le cinture si sicurezza aiutano a proteggere i passeggeri in caso di qualsiasi tipo di imprevisto lungo il viaggio in alta quota, ma vediamo nel dettaglio tutti i motivi per cui allacciarsi la cintura durante il volo.

Protezione durante le turbolenze o i “vuoti d’aria”

Quasi la totalità dei voli, durante il viaggio, incontra momenti in cui si verificano delle turbolenze. In molti casi sono leggere e quasi impercettibili, risultando completamente innocue, in altri casi possono diventare molto più intense e impreviste, causando movimenti bruschi dell’aereo.

Le turbolenze (leggere, moderate o severe) sono generate dal rimescolamento dell’aria creato dallo scontro tra due masse, una calda e una fredda. Questo genera movimenti irregolari dell’aereo, che vengono chiamati anche “vuoti d’aria” per la sensazione di cadere (anche se tecnicamente questo non avviene, poiché l’aria è sempre presente e sostiene il velivolo).

Allacciare la cintura di sicurezza garantisce la sicurezza dei passeggeri mentre si attraversano zone di turbolenza. Si riduce notevolmente il rischio di cadere o sbattere contro elementi che possono provocare lesioni o fratture e (nei casi di turbolenze più severe) di essere sbalzati sul soffitto dell’aereo.

Atterraggio e decollo in sicurezza

Durante le fasi di decollo e di atterraggio, le più critiche del volo, l’aereo è più suscettibile a improvvisi cambiamenti di velocità e di altitudine. Allacciare le cinture di sicurezza permette di tenere i viaggiatori ben saldi al sedile e in caso di movimenti improvvisi e bruschi, come accelerazioni o decelerazioni, oppure innalzamenti di quota significativi, riduce il rischio di incidenti e lesioni.

Prevenzione contro le emergenze in volo

Anche durante eventuali emergenze in volo, come una perdita di pressione in cabina, le cinture di sicurezza possono fare la differenza per evitare danni e lesioni. Nessuno può prevenire il verificarsi o meno di un’emergenza di questo tipo durante un viaggio aereo ed è per questo che generalmente viene consigliato di mantenere le cinture di sicurezza allacciate durante l’intero volo.

Sicurezza contro temporali e “downburst”

Anche gli eventi climatici intensi (come temporali, fulmini, grandine) possono provocare movimenti irregolari e bruschi del velivolo, sebbene i piloti tendano a evitarli per quanto possibile poiché possono rischiare di costituire un pericolo per l’incolumità dei viaggiatori, anche se la struttura del velivolo è progettata appositamente per resistere anche agli stress più intensi.

Tra gli eventi atmosferici più gravi, il cosiddetto “downburst”, ovvero lo scontro di correnti discendenti estremamente forti durante un temporale, è uno dei più pericolosi per un volo, soprattutto in fase di atterraggio. A differenza delle turbolenze, che sono normali e tendenzialmente innocue per l’aereo, i downburst spingono violentemente il mezzo verso terra, causando cambiamenti di quota considerevoli e pericolose vibrazioni per i passeggeri.

A tal proposito, è bene tenere a mente che, purtroppo, con i cambiamenti climatici in corso, i temporali e i fenomeni atmosferici potrebbero diventare sempre più frequenti. Per questo le cinture di sicurezza sono essenziali per tenere ben saldi al sedile i passeggeri in caso si verifichino tali eventi.

Rispetto delle norme di sicurezza

Le cinture di sicurezza in aereo sono obbligatorie per legge e costituiscono una parte essenziale delle norme di sicurezza dell’aviazione. Il rispetto ti tale obbligo viene garantito dal personale di bordo, che controlla che i passeggeri siano legati prima del decollo e prima dell’atterraggio. Chiede inoltre di utilizzare le cinture durante tutto il volo, soprattutto nelle fasi più delicate che tipicamente vengono annunciate con appositi segnali luminosi e acustici.