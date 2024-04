Sciopero 11 aprile 2024: gli orari garantiti per treni, bus e metro

Fonte: iStock | Ph. wrangel Sciopero 11 aprile 2024: cosa sapere

Protesta sindacale per le morti sul lavoro: Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero nazionale per giovedì 11 aprile 2024, riguardante sia il settore privato che quello edile – con fasce orarie diverse. Anche per quanto riguarda i trasporti ci saranno diversi disagi, con l’interruzione del servizio per metà giornata (ad eccezione dell’Emilia Romagna) per treni, bus, metro e taxi. Scopriamo quali sono gli orari garantiti.

Sciopero 11 aprile, i motivi

“Basta morti sul lavoro” – così i sindacati hanno annunciato lo sciopero generale previsto per giovedì 11 aprile 2024: la protesta riguarda l’ennesima strage sul lavoro, avvenuta nella centrale idroelettrica di Suviana (prov. di Bologna). Le sigle Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno decretato che l’agitazione durerà 4 ore per tutti i settori privati e 8 ore per quello dell’edilizia. Unica eccezione l’Emilia Romagna, dove lo sciopero si protrarrà per l’intera giornata. A Bologna è anche prevista una manifestazione in piazza XX settembre a partire dalle ore 9:00.

Gli orari di sciopero dei treni

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, ad aderire allo sciopero è il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. L’agitazione sindacale prevede disagi alla circolazione dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in tutta Italia – con eccezione dell’Emilia Romagna, dove invece durerà per 8 ore. La fascia garantita è quella dalle ore 6:00 alle ore 9:00. I treni in partenza successivamente potranno invece subire cancellazioni o variazioni. Inoltre, Trenitalia fa sapere che lo sciopero potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Nessun problema per i treni con partenza prevista entro le ore 9:00 e con arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00. I viaggiatori possono richiedere il rimborso del biglietto, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto di ciascun vettore. Il Gruppo FS annuncia infine che le Frecce e gli Intercity circoleranno regolarmente anche al di fuori della fascia garantita, senza subire variazioni o cancellazioni durante lo sciopero nazionale.

Gli orari di sciopero di bus, metro e tram

Anche il trasporto pubblico locale sarà coinvolto nello sciopero generale dell’11 aprile 2024: ad essere interessati sono gli autobus, i tram e le metropolitane. I sindacati fanno sapere che verranno rispettate le fasce di garanzia, stabilite a livello locale e non. Cosa succederà nelle principali città italiane? A Roma, Tpl sciopererà dalle ore 20:00 alle ore 24:00, mentre i dipendenti Cotral incroceranno le braccia tra le ore 13:00 e le ore 17:00. A Firenze e a Torino lo sciopero durerà dalle ore 18:00 alle ore 22:00, mentre a Genova dalle ore 13:00 alle ore 17:00.

A Napoli, i cittadini potranno subire disagi dalle ore 9:00 alle ore 13:00. A Bari, invece, lo sciopero riguarderà la fascia oraria 19:30-23:30. Infine, a Bologna i mezzi sciopereranno tutta la giornata, dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Particolare è il caso di Milano, dove la Prefettura ha precettato i dipendenti dell’Atm – quelli di Trenord potranno invece aderire allo sciopero nazionale. La decisione è stata presa in vista di due eventi che presentano “particolare complessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”: il vertice del G7 e la partita di Europa League che si disputerà tra Milan e Roma. In definitiva autobus, tram e metropolitane continueranno a circolare regolarmente.