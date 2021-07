La Sardegna si prepara a ripristinare i controlli agli arrivi

editato in: da

Dopo aver detto addio al Green Pass e ai tamponi agli sbarchi, l’isola italiana più ambita dai vacanzieri e dalle celebrità si appresta a fare dietrofront. La Sardegna sta, infatti, valutando di ripristinare i controlli agli arrivi, in porti e aeroporti, a causa della variante Delta, che sta facendo impennare nuovamente la curva dei contagi.

L’annuncio arriva dalla vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda, in un’intervista rilasciata al Tg4: “Serve una stretta, pur senza ricorrere a estremismi perché la nostra è una Regione che punta sul turismo – ha spiegato Zedda – ma la prevenzione deve continuare”. “Anche il nostro presidente Christian Solinas – ha aggiunto – sta quindi pensando a un provvedimento per intensificare i controlli e ripartire con i tamponi anti-Covid negli scali”.

Al vaglio, in queste ore, l’ipotesi di emettere una nuova ordinanza sul modello di quella di Musumeci in Sicilia. Per la vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna, ci sarebbe tuttavia la necessità di “un’azione corale nazionale”. “Ci deve essere una presa d’atto da parte di tutti – ha chiosato – per avere un comportamento unitario”.

Ma quali misure si stanno adottando nelle isole maggiori? In Sicilia, al momento il tampone è obbligatorio per chi arriva da Malta o chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Le stesse misure sono già previste da una precedente ordinanza regionale per chi proviene da Spagna e Portogallo e, in base a quanto disposto a livello nazionale, dai Paesi extra europei India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka. Inoltre, è stata prorogata la zona rossa di Mazzarino, cui si è aggiunta Riesi, entrambe in provincia di Caltanissetta.

Con la preoccupazione per la variante Delta e in vista di un agosto che si preannuncia da tutto esaurito, ora anche la Sardegna sta per introdurre una stretta sui controlli ai turisti. Sono molti i connazionali che quest’anno hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Italia e le splendide località sarde sono tra le più gettonate.

L’obiettivo è di evitare il ripristino della zona gialla. Per il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, una soluzione potrebbe essere l’adozione del modello francese, ovvero rendere il Green Pass obbligatorio per l’ingresso in ristoranti, bar e strutture ricettive.

Intanto, anche altre località turistiche sono alle prese con i medesimi problemi. Tra queste, l’isola d’Elba, che si era data come obiettivo quello di essere un territorio Covid-free. Adesso, invece, si teme che sarà necessario adottare nuove restrizioni.