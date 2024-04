Montecarlo, la città del lusso: tutti i vip che ci abitano

Fonte: iStock | ANSA Foto Tutti i vip che abitano a Montecarlo

Ci sono alcuni luoghi che attirano moltissimi vip: i paesaggi meravigliosi, i grandi eventi sportivi e il lusso che li permea sono una vera e propria calamita per le celebrità di tutto il mondo. Montecarlo ne è uno degli esempi più importanti. La bellissima città del Principato di Monaco si affaccia sul mar Mediterraneo ed è punto di ritrovo internazionale, spesso vista come meta ambitissima (anche solo per le vacanze) da noi turisti “comuni”. Scopriamo quali sono i personaggi famosi che hanno la loro casa a Montecarlo.

I vip che abitano a Montecarlo

Perché acquistare la propria casa a Montecarlo? Sono tantissimi i vip che lo fanno: innanzitutto perché è una location particolarmente ambita, tra le più glamour al mondo. È il centro di tanti eventi di rilievo internazionale, a partire dal Gran Premio di Monaco di Formula 1 e dal Torneo mondiale di tennis ATP Monte Carlo Masters, sino ad arrivare al Festival del Circo e al Monaco Yacht Show. Il suo porto è l’ideale per attraccare barche lussuosissime, con le quali poi godersi le vacanze estive nel Mediterraneo. E, non da ultimo, la città è un vero e proprio paradiso fiscale.

Non sorprende, dunque, che molti personaggi famosi abbiano qui la propria residenza. Tra le star della tv, spicca sicuramente Elisabetta Gregoraci: la showgirl è solita ormai da anni scappare nel Principato, di tanto in tanto, soprattutto insieme a suo figlio. E non mancano le foto dello splendido appartamento in cui vive, che lei stessa ama condividere sui social. La passione per Montecarlo l’ha ereditata dal suo ex marito Flavio Briatore, anch’esso grande affezionato di questa città. E naturalmente, ne è uno degli abitanti più in vista.

Nel mondo della musica, Andrea Bocelli è uno degli esponenti italiani più importanti a Montecarlo: ha in affitto un appartamento da tanti anni, anche se il suo cuore rimane sempre nel piccolo borgo toscano di Lajatico, dove è nato. Ad amare particolarmente il Principato di Monaco, poi, sono gli sportivi – e non è un caso, considerando che qui si svolgono molti eventi. I tennisti Jannick Sinner, Novak Djokovic e Matteo Berrettini sono solo alcuni dei nomi vip. Ci sono anche i piloti di Formula 1, come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, o i ciclisti Chris Froome e Paolo Bettini. Pare proprio che l’aria monegasca faccia un gran bene ai campioni.

Montecarlo, una città meravigliosa

Dal punto di vista turistico, cosa c’è di bello a Montecarlo? Conosciuta come la città del lusso e dello shopping, è un’ottima meta per un weekend fuori porta alla scoperta delle sue meraviglie. Uno dei punti di riferimento è senza dubbio il porto d’Ercole, dove poter ammirare i tanti yacht di lusso attraccati: è uno dei luoghi più “in” della città, per chi vuole respirare aria di ricchezza. Da qui si può poi salire verso la Città Vecchia, il centro storico ricco di bellissimi scorci e di antichi edifici. Uno di questi è la Cattedrale dell’Immacolata Concezione, con la sua facciata in marmo e i numerosi dipinti che custodisce al suo interno.

Naturalmente, non ci si può proprio dimenticare del famosissimo Casinò di Montecarlo: divenuto simbolo della città, è ospitato all’interno di un edificio in stile beaux-arts ed è circondato da un giardino rigoglioso, dove passeggiare tra aiuole fiorite e laghetti ricchi di pesciolini. A poca distanza, è possibile vedere anche il Grand Théâtre di Montecarlo, che ricalca la più celebre Opéra di Parigi. È un vero e proprio gioiello architettonico, con vetrate pazzesche e preziosi addobbi dorati, che riportano ai fasti del passato.