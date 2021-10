Ryanair: viaggia a novembre e dicembre a soli 12,99 euro

“Weekend dell’orrore” con Ryanair: in occasione di Halloween, la compagnia aerea low cost propone 3 giorni di offerte imperdibili con scadenza a mezzanotte di domenica 31 ottobre per volare a novembre e dicembre con tariffe a partire da 12,99 euro (sola andata).

É quindi il momento migliore per acquistare un viaggio low cost e prendersi una vacanza dalla routine quotidiana pensando anche alle festività natalizie e di fine anno.

Sono molte le destinazioni tra cui scegliere. Per questo noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi alcune mete da sogno per volare in questo periodo dell’anno.

Chi cerca il clima mite e tutta la bellezza di spiagge di sabbia fine con acque trasparenti, movida, buona cucina ma anche relax e visite culturali non può non considerare Alicante, lungo la Costa Blanca, leggendaria zona della Spagna nota per il divertimento e mare di rara bellezza.

Simbolo della città è il Castello di Santa Barbara, fortezza a picco sul mare da cui ammirare un panorama che lascia senza parole.

Una passeggiata per il centro è perfetta per andare alla scoperta di edifici storici e chiese e concedersi un drink lungo Esplanada de España, la rambla impreziosita da tessere a mosaico.

I voli per Alicante, a partire da 12,99 euro, decollano da Milano Malpensa.

Altra meta che non può mancare nella lista di un viaggiatore è Porto, definita come la “capitale del Nord” del Portogallo, una città capace di conquistare al primo sguardo grazie ai saliscendi e le ripide salite, alle case dall’atmosfera d’altri tempi e il caratteristico quartiere della Ribeira dove lasciarsi incantare da un panorama unico e dalle barche che passano sotto il Ponte in ferro Dom Luis I.

Da non perdere anche la terrazza belvedere della Cattedrale.

Partendo dall’aeroporto di Bari si raggiunge Porto con l’offerta a 12,99 euro.

Infine, c’è una capitale che non smette mai di sorprendere e che vale la pena visitare almeno una volta nella vita: stiamo parlando di Atene, l’affascinante capitale greca dalla personalità e dal passato inconfondibile.

Culla della civiltà classica, oggi Atene è un felice mix tra antico e moderno, una vivace metropoli dove imbattersi, a ogni angolo, in rovine millenarie testimoni del glorioso passato.

Visite ai musei, cene nelle tipiche taverne, passeggiate al tramonto, occasioni di shopping nei mercatini: provare per credere!

Da Bologna, biglietto aereo a 12,99 euro.