Lungo il Cammino di San Patrizio in Irlanda

In Irlanda del Nord c’è un incredibile percorso di pellegrinaggio che porta alla scoperta di paesaggi mozzafiato e città di grande fascino, ma soprattutto dell’immensa eredità culturale del cristianesimo irlandese. È il Cammino di San Patrizio, suggestivo itinerario di oltre 132 chilometri tracciato sulla falsariga di quello di Santiago di Compostela, che conduce sulle tracce del patrono d’Irlanda, tra luoghi unici e forse ancora poco conosciuti di una terra intrisa di magia e mistero.

Il Cammino è suddiviso in sei tappe che vanno dai 15 ai 38 chilometri ciascuna. Si parte dalla città di Armagh, capitale ecclesiastica dell’Irlanda, il luogo ideale dove approfondire la storia e l’eredità lasciata da San Patrizio. Qui, infatti, ben due cattedrali sono state erette in suo nome, l’una di fronte all’altra, separate da una valle: la Saint Patrick’s Church of Ireland Cathedral (sorta sul luogo in cui il Santo costruì la sua prima grande chiesa in pietra nel 445 d.C.) e la Saint Patrick’s Catholic Cathedral del XIX secolo, dove si può ammirare un altare scolpito in marmo di Carrara.

Lasciata la città, preparatevi a una passeggiata di 20 km nelle splendide foreste dell’Irlanda del Nord. Potrete immergervi nella natura rigogliosa del Gosford Forest Park, che ospita l’incantevole castello di Gosford, tra le location più suggestive di Game of Thrones.

Il tratto che va da Newry a Rostrevor è il più breve del pellegrinaggio (15 km) ma è anche uno dei più belli del Cammino di San Patrizio. Qui, infatti, inizia il percorso panoramico tra le spettacolari Mourne Mountains, nella contea di Down, che conduce per altri 38 km attraverso una bellissima foresta fino alla città di mare di Newcastle.

Si prosegue per il paesaggio selvaggio della riserva naturale di Murlough Bay, passando per il castello di Dundrum, la spiaggia di Tyrella e giungendo, infine, a Downpatrick, ultima tappa del cammino sulle tracce del patrono d’Irlanda.

Già dal nome si può intuire che questa cittadina è la località dell’Irlanda del Nord più strettamente legata alla figura di San Patrizio. Da sempre è un sito molto importante nel contesto irlandese a livello storico: si ritiene, infatti, che nel cimitero accanto alla Down Cathedral si trovino le spoglie del patrono d’Irlanda, segnalate da una lapide del XX secolo, con la scritta “Patric”.

Tra le attrazioni della città c’è anche il St Patrick’s Centre, centro studi e museo multimediale della vita e delle opere di San Patrizio