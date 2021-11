Ryanair lancia la promozione di Natale e Capodanno, tantissimi voli low cost

La classifica dei mercatini di Natale più belli d’Europa secondo SiViaggia

Ryanair ha appena lanciato una super promozione per viaggiare a Natale. Tra città d’arte illuminate a festa e mercatini di Natale, gli spunti di viaggio sono tantissimi.

Le tariffe aeree partono da 16,99 euro a tratta. Risparmiando sul volo si può riservare il resto del budget per fare i regali di Natale.

Città come Praga, Budapest e Norimberga nel periodo natalizio sono magia pura. Sugli stand dei mercatini dei centri storici delle città, già piccoli gioielli d’architettura, si possono trovare prodotti di artigianato locale, dalle palline di vetro soffiato decorate a mano per addobbare l’albero ai dolci di pan di zenzero speziati da portare sulla tavola delle feste.

La promozione è valida per i viaggi fino al 31 dicembre 2021, Capodanno incluso quindi. basta prenotare entro la mezzanotte di domenica 21 novembre 2021.

Praga a Natale

Praga è considerata una delle città europee più romantiche da visitare a Natale. A partire dal 27 novembre, il cuore della città si trasforma con quelli che sono stati definiti i mercatini più belli del mondo, che incantano sia per le decorazioni sia per l’ambiente dove si tengono ogni anno.

Piazza della Città Vecchia diventa il centro principale delle feste prenatalizie. Ogni anno, la piazza è dominata da un enorme albero di Natale portato da qualche angolo della Repubblica Ceca e visitato da migliaia di persone.

Ancora più magici sono i mercatini del Castello di Praga, nella piazza Náměstí u Sv. Jiří e nel cortile Stájový dvůr raggiungibile dalla via U Prašného mostu, non lontano dal famoso Vicolo d’oro.

Natale a Budapest

La Capitale ungherese si riempie di bancarelle scintillanti (se ne contano circa 120) a partire dal 19 novembre, mentre nella piazza Vörösmarty prende vita con concerti di Natale, spettacoli laser, balletti e una pista di pattinaggio.

Entrambi i lati del Danubio e sulle colline di Buda s’illuminano a festa e passeggiare tra i palazzi storici della città è davvero un incanto.

In caso di freddo, i Bagni Gellért sono aperti per riscaldare anche i piedi più freddi. Le terme, un vero capolavoro Art Nouveau, hanno dieci piscine inserite in un meraviglioso ambiente decorato con mosaici e maioliche d’epoca. Davvero romantiche.

Festività natalizie a Norimberga

Norimberga è considerata la Capitale mondiale del pan di zenzero, riconosciuta così fin dal 1600 per i capolavori degli artigiani e dei maestri pasticceri che creano ogni anno forme artistiche incredibili fatte con il pan di zenzero. Tra casette di legno e addobbi bellissimi, è qui che si tiene uno dei più antichi e celebri mercatini di Natale del mondo.

Bellissima in qualunque periodo dell’anno, qualcuno la definisce una ‘piccola Venezia’, per via del fiume Pegnitz e dei canali che la attraversano. Tra angoli romantici, ponticelli suggestivi, lampioni e panchine di legno dove scambiarsi promesse d’amore, la cittadina tedesca è una meta ideale sia per le coppie sia per le famiglie, ricca di arte e storia. Una città cosmopolita, tra tradizione e il nuovo che avanza nonché simbolo peculiare della cultura tedesca. Da visitare in un indimenticabile weekend delle feste.