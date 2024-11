Budapest a Natale, tutto il meglio della capitale dell’Ungheria

Fonte: iStock Natale nel centro storico di Budapest

Budapest è una di quelle città talmente belle che visitarla una volta non basta mai: chi c’è stato vorrebbe rivederla in ogni stagione, soprattutto durante quella natalizia. La capitale dell’Ungheria, infatti, viene considerata una delle destinazioni migliori dove trascorrere le vacanze di Natale grazie ai suoi splendidi mercatini e all’atmosfera che si respira passeggiando tra le sue strade. Meravigliose nella normalità, con i loro edifici dalle architetture in stile Art Nouveau, diventano ancora più magiche grazie alle decorazioni e luminarie, per non parlare dei numerosi alberi di Natale sparsi per tutta la città.

E se tutto questo non bastasse, Budapest offre tante cose da fare e da vedere a Natale, dal relax all’interno delle sue terme storiche, perfette per riscaldarsi in queste fredde giornate invernali, ai mercatini, alle piste di pattinaggio e ai tanti ristoranti che non vedono l’ora di accogliervi con le loro specialità tipiche. Vediamo insieme come trascorrere il Natale perfetto a Budapest!

Cosa fare a Budapest a Natale

I mercatini di Natale a Budapest sono tra i più belli di tutta Europa, ma non sono l’unica cosa da fare e da vedere in città durante le feste. Qui troverete tutti i nostri consigli per pianificare al meglio il vostro viaggio.

I mercatini di Natale

Partiamo dai mercatini, l’evento più atteso da chi ha prenotato una vacanza natalizia a Budapest. Seppur ne vengano organizzati tanti in diverse aree della città, i più belli sono principalmente due: quello organizzato nella piazza Vörösmarty e quello allestito presso la Basilica di Santo Stefano, distanti 10 minuti a piedi l’uno dall’altro.

Il primo, in piazza Vörösmarty, è considerato il più famoso ed è aperto dal 15 novembre al 31 dicembre. Troverete le classiche casette in legno ricche di prodotti e souvenir artigianali, un forno tradizionale che sforna le specialità tipiche come i langos e Babbo Natale per i più piccoli. Non mancheranno attività, concerti e altre iniziative. Il secondo, presso la famosa basilica, sarà aperto dal 15 novembre al 1 gennaio. Qui, oltre ai mercatini dell’artigianato e dei prodotti culinari, troverete anche la famosa pista di pattinaggio e la proiezione di film d’animazione sulla facciata della basilica.

Pattinare sulle piste di ghiaccio

Una delle regole più importanti da rispettare per chi decide di trascorrere il Natale a Budapest è divertirsi. Quale miglior modo se non pattinando in una delle tante piste di ghiaccio allestite per tutto il mese di dicembre e non solo? La più famosa è la pista di ghiaccio Városliget, la più grande pista di pattinaggio all’aperto di tutta Europa. Aperta da metà novembre a fine febbraio, vi permetterà di piroettare sulla pista con vista sul Castello di Vajdahunyad.

Questa non è l’unica: troverete bellissime piste di ghiaccio anche nel centro storico, per esempio nei mercatini allestiti presso la Basilica di Santo Stefano, al City Park Ice Rink, esistente dal 1870, il Csepel Ice Park con la sua pista a serpentina o il Városháza Park Ice Rink vicino ai mercatini di piazza Vörösmarty.

Fonte: iStock

Crociera natalizia sul Danubio

Se state cercando qualcosa di speciale da fare per il giorno di Natale, a Budapest è possibile prenotare una crociera sul Danubio. La notte del 24 e del 25 dicembre, diverse compagnie offrono pacchetti romantici o per tutta la famiglia che vi permetteranno di trascorrere questi giorni in modo unico. Le due opzioni più vendute sono quella con cena composta da 4 portate, drink di benvenuto e musica e quella a buffet, sempre con musica e intrattenimento. Solitamente le crociere durano 3-4 ore in base al programma, che vi consigliamo di consultare sui siti ufficiali delle compagnie.

Lumina Park

Sono le luci a fare la differenza nel periodo di Natale e dove, se non al Lumina Park, è possibile goderne appieno? Questo parco, situato sull’Isola di Margherita, tra Buda e Pest, offre la possibilità di immergersi in uno spettacolo luminoso davvero unico dove installazioni create come fossero opere d’arte riproducono film famosi e non solo. Durante il periodo natalizio vengono aggiunte installazioni specifiche a tema per rendere il tutto ancora più speciale.

Il parco è chiuso il 24 dicembre, ma aperto il 25 e il 26 dalle 16:30 alle 21:00, mentre il biglietto d’ingresso costa 11 euro nei weekend e nei giorni festivi. Per raggiungerlo vi basterà salire sull’autobus 26 con partenza da Göncz Árpád City Centre o la stazione metro Nyugati pályaudvar.

Provare il dolce natalizio ungherese

Il dolce natalizio per eccellenza dell’Ungheria è il bejgli, un rotolo alle noci o semi di papavero assolutamente da provare o da acquistare come souvenir e idea regalo da mettere in valigia. Oltre a trovarlo in diversi mercatini, ci sono alcune pasticcerie considerate le migliori per chi ama i dolci e vuole provarli da chi li prepara da generazioni e generazioni. Una di queste è sicuramente Gerbeaud, dove troverete le due varianti classiche ai semi di papavero e alle noci: questo è anche uno dei café più antichi e iconici di Budapest, fondato nel 1858.

Soprattutto durante le feste natalizie potrebbe essere ancora più affollato del solito, quindi vi consigliamo altre due ottime alternative dove provare il bejgli: una è La Tené, dove oltre ai gusti classici troverete anche varianti moderne come quella al pistacchio, l’altra è Csók Bistro, dove il dolce tipico viene preparato con una ricetta antica di 150 anni.

Fonte: iStock

Budapest a Natale, i luoghi più simbolici

Budapest è una capitale splendida perché ricca di storia, architetture particolari e cultura. I suoi luoghi più simbolici diventano ancora più belli durante il periodo di Natale. Scopriamo quali sono quelli da inserire nel vostro itinerario.

Le terme storiche

Budapest a dicembre può essere particolarmente fredda e l’ideale per riscaldarsi e rilassarsi è andare in una delle sue terme storiche. Una tappa imperdibile sono sicuramente i Bagni Széchenyi, decorati appositamente per le feste natalizie e con un ampio spazio all’aperto. Potete acquistare un pass per qualche ora o per un giorno intero, solitamente quest’ultimo include anche un menù per pranzare. I bagni, aperti anche durante le feste, possono essere raggiunti facilmente con i mezzi pubblici: vi basterà salire sul treno S70 da Budapest-Nyugati Railway Terminal sino a Rákosrendező, per poi raggiungere a piedi in pochi minuti la fermata di Teleki Blanka utca e prendere il bus 74.

Un’altra tappa più vicina al centro, se non volete usare i mezzi pubblici, è rappresentata dai Bagni Gellért. Sono i più amati sia per la qualità delle acque termali che per l’edificio stesso, realizzato in stile Art Nouveau nel 1918. Sono aperti anche il 24 e il 25 dicembre, ma con orari ridotti: il 24 dalle 9:00 alle 14:00 e il 25 dalle 10:00 alle 18:00. Per raggiungerli potete prendere la linea M4 della metropolitana per la stazione Szent Gellért Tér, l’autobus 27 e i tram 47 e 49.

I Ruins Bar

La sera, una volta che i mercatini hanno chiuso, potete andare a bere qualcosa nei famosi Ruins Bar. Si tratta di bar costruiti dentro vecchi locali ed edifici in rovina (da qui il nome). I Ruins Bar sono davvero tantissimi ma, se non ci siete mai stati, vi consigliamo di fare tappa in quelli che vengono considerati i più famosi: Szimpla Kert, situato nel quartiere ebraico e il primo a essere inaugurato in città, e Ankert situato nel 6° distretto, famoso per le sue serate a tema organizzate durante tutta la settimana.

Fonte: iStock

Messa natalizia alla Basilica di Santo Stefano

Uno dei simboli più importanti di Budapest è sicuramente la Basilica di Santo Stefano, che resterà aperta anche durante i giorni festivi. Se state pianificando di trascorrere il Natale in città e siete interessati alla messa di mezzanotte, questa è una delle chiese più belle in cui vederla.

Il clima di Budapest a Natale

Il clima generale a Budapest è continentale, ciò significa che gli inverni sono freddi e le estati calde. Dicembre può essere un mese particolarmente rigido per le temperature, con il sole che tramonta intorno alle 17:00. Tuttavia, il freddo non sarà un problema se preparate la valigia in modo intelligente portando con voi indumenti caldi, compresi guanti, sciarpe e cuffia. Si tratta di un periodo magico che vale la pena vivere anche se le temperature non sono le migliori e, se vi ritrovate a patire particolarmente il freddo, potete sempre acquistare un pass per le terme!

Come muoversi a Budapest a Natale

Muoversi a Budapest sarà molto semplice anche durante il periodo delle feste perché la capitale, visitata ogni anno da moltissimi turisti, garantisce il normale funzionamento dei mezzi pubblici anche il 24, il 25 e il 26 dicembre, operando secondo gli orari previsti dai giorni festivi. Le linee della metro che vi permettono di spostarvi tra le diverse attrazioni del centro storico restano operative e consigliamo di monitorare i siti ufficiali per avere certezza degli orari.

Se restate a Budapest per più giorni, consigliamo di acquistare la Budapest Card, in cui sono inclusi anche i vari trasporti.