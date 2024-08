Ryanair, promozione flash di 24 ore con tariffe imperdibili

Fonte: iStock La città di Dubrovnik, raggiungibile con i voli Ryanair

Quando l’estate finisce non fatevi sorprendere da quella sensazione di nostalgia che assale un po’ tutti noi quando agosto giunge al termine, iniziate a programmare i prossimi viaggi sfruttando la promozione flash appena lanciata da Ryanair. Per 24 ore potrete acquistare i vostri biglietti a partire da 16.99 euro, una tariffa davvero vantaggiosa per pianificare le vostre avventure da vivere nei mesi di settembre e ottobre.

Affrettatevi perché questa offerta è limitata e terminerà alla mezzanotte di stasera (14 agosto). Sfogliate l’agenda con le mete che sognate di vedere da un po’ e sfruttate questa promozione attiva su un’ampia selezione di destinazioni ideali per tutti. L’offerta, infatti, è valida su tutto il network Ryanair che conta ben 235 località, dalle mete di mare per prolungare l’atmosfera estiva anche in autunno alle città, perfette per un weekend di immersioni culturali e non solo.

Da Bologna per Vienna

Chi parte da Bologna, per esempio, potrà sfruttare questa promozione per visitare diverse capitali europee come Londra, Parigi o Vienna. Quest’ultima è perfetta per un weekend all’insegna dell’arte grazie alla presenza dei suoi numerosi musei dedicati ad artisti amati in tutto il mondo come Gustav Klimt. Passeggiate tra le sue strade, divertitevi nel luna park più antico d’Europa e non dimenticate di provare il dolce austriaco per eccezione: la Sacher.

Da Milano a Dubrovnik

Anche da Milano Bergamo sono tante le mete da scegliere, soprattutto per chi non accetta la fine dell’estate e desidera prolungarla trascorrendo qualche giorno in una meta dove il sole è ancora caldo e risplende sulla pelle abbronzata dei turisti. Tra queste destinazioni, sottolineiamo la possibilità di volare verso Minorca, dove le temperature sono ancora piacevoli e le spiagge meno affollate rispetto all’alta stagione, o Dubrovnik, in Croazia. Le strade in marmo di questa città e i suoi edifici barocchi aspettano solo di essere scoperti, soprattutto dai fan de Il Trono di Spade che qui troveranno tante location chiave della serie tv.

Verso mete meno famose

L’offerta flash di Ryanair offre anche l’opportunità di scoprire città meno battute dal turismo di massa, come Cluj-Napoca. La seconda città più popolosa della Romania è famosa per essere un vivace centro studentesco e per la sua vita notturna, oltre che per l’ampia scelta di ristoranti e bar. Atterrando qui avrete anche la possibilità di scoprire il resto della Transilvania e visitare luoghi mitici come Braşov, il castello di Dracula (Bran) Sibiu e Sighişoara. Oppure, per restare sempre in Romania, perché non atterrare nella poco nota Iasi e avventurarsi alla scoperta della zona meno nota del paese? Questa è una città molto attiva dal punto di vista culturale, la seconda più grande dopo Bucarest.

Weekend a Marsiglia

Anche Marsiglia, la seconda città della Francia per grandezza, è una delle destinazioni coperte dall’offerta flash di Ryanair. Qui potete trascorrerci un weekend all’insegna del buon cibo, da assaporare rigorosamente al Porto Vecchio, o scoprendo le sue architetture più belle come Notre Dame de la Garde o il castello di Château d’If, una location divenuta famosa soprattutto grazie al romanzo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas padre.