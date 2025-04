Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Come avere i posti vicino senza pagare, i consigli utili

Viaggiare vicini ai propri compagni di viaggio durante un volo è un desiderio quasi ovvio; ma molte volte la scelta dei posti è a pagamento, soprattutto con le compagnie aeree low cost, che assegnano gratuitamente posti lontani proprio per invogliare la prenotazione anticipata e la spesa. È molto difficile individuare le logiche di assegnazione dei posti; ma proviamo a capire le politiche delle principali compagnie che operano in Italia per provare a pianificare al meglio il check-in e assicurarsi di stare in una posizione comoda e vicino alle persone con cui si vola.

Posti a sedere nelle compagnie aeree a basso costo

Con le compagnie aeree Ryanair, Wizz Air e EasyJet, i posti vengono assegnati automaticamente durante il check-in. La scelta di posti specifici è soggetta a un costo aggiuntivo.

Ryanair

Con Ryanair, i passeggeri possono scegliere tra diverse opzioni per la selezione dei posti. L’assegnazione casuale del posto è gratuita, ma non c’è alcuna garanzia di stare vicino ai tuoi compagni di viaggio, anzi. Fino a maggio 2017, Ryanair cercava di assegnare i posti in modo che i passeggeri con lo stesso biglietto stessero vicino, ma ora la politica è cambiata e tende a separare i viaggiatori proprio per incentivare l’acquisto di posti a pagamento.

In alternativa, per chi desidera stare vicino o vuole evitare il finestrino o il posto centrale, si può scegliere il posto standard (dagli 8 euro in su) e prenotarlo già in fase di acquisto o con il check-in online, che può essere fatto fino a 60 giorni prima del volo. I posti standard si trovano generalmente tra le file 11 e 15, e anche nella parte posteriore dell’aereo, dalla fila 18 alla 33. Per il posto nelle prime file, per risparmiare tempo per scendere dall’aereo, il costo parte da 14 euro; quelli tra la fila 6 e la fila 10 hanno un costo a partire dai 10 euro. Sempre nelle prime file, i posti con spazio extra hanno un costo a partire da 21 euro. È possibile selezionare questa tipologia di posto fino a 24 ore prima del volo, durante il check-in online.

Wizz Air e EasyJet

La compagnia offre diverse opzioni di scelta del posto a partire da circa 3-10 euro; mentre i posti nelle zone premium o nelle prime file possono costare tra i 15 e i 20 euro. Per chi preferisce maggiore spazio, i posti extra legroom possono arrivare a circa 20-25 euro.

Più o meno simile la politica di EasyJet. La scelta del posto parte da 3-10 euro per un posto standard; i posti nella zona anteriore o nelle prime file variano tra gli 8 e i 15 euro. Per una maggiore comodità, i posti con spazio extra costano tra i 12 e i 25 euro.

Posti a sedere nelle compagnie aeree regolari

Con le compagnie aeree tradizionali, la selezione dei posti è generalmente più flessibile. Molte di queste compagnie permettono ai passeggeri di scegliere il proprio posto durante il check-in, senza costi aggiuntivi, almeno se effettuato entro un certo periodo.

Lufthansa, KLM, Austrian Airlines, LOT

Con le principali compagnie aeree come Lufthansa, KLM, Austrian Airlines e LOT, puoi scegliere il posto gratuitamente durante il check-in, ma solo se effettui il check-in 24 ore prima della partenza. Questo ti permette di avere un po’ di controllo sulla posizione del tuo posto, ma con un numero limitato di opzioni rispetto a chi paga per la scelta del posto in anticipo.

Air France

Con Air France, la situazione è simile, ma le tariffe più basse non consentono la selezione dei posti prima del check-in. In questi casi, i posti vengono assegnati casualmente e non possono essere cambiati. Per i voli con tariffe più alte, è possibile scegliere i posti, ma a un costo aggiuntivo.

Assegnazione dei posti casuali e come pianificare il check-in

Quando si sceglie l’assegnazione dei posti casuali, la posizione del posto può essere determinata in base a diversi fattori, tra cui l’ordine del check-in. In generale, i posti anteriori della cabina sono tra i primi ad essere assegnati e sono indicati come “Preferred Seat zone”. Questi posti sono privilegiati perché permettono di scendere dall’aereo tra i primi, riducendo i tempi di attesa dopo l’atterraggio. Se si opta per il check-in anticipato, si aumentano le possibilità di ottenere uno di questi posti; lasciando il check-in all’ultimo minuto, è più probabile che vengano assegnati posti verso la parte posteriore dell’aereo. Al contrario, però, qualcuno sostiene che se si viaggia soli e aspettando l’ultimo momento per il check-in, potrebbe esserci la possibilità di ottenere un posto VIP senza pagare degli extra.

Come vengono assegnati i posti: finestrino, corridoio e file

Un altro fattore da considerare quando si prenotano i posti è la posizione scelta. Quando non si paga per la selezione, i posti vengono assegnati automaticamente dal sistema. Di solito, chi non sceglie il posto si trova con una posizione nelle ultime file o nei posti centrali. Questi posti vengono assegnati in modo casuale, ma le prime file, così come i posti al finestrino o al corridoio, sono solitamente riservati a chi paga un extra.

Per ottenere un posto al finestrino o al corridoio senza pagare un supplemento, la strategia migliore è fare il check-in il prima possibile. Quando il volo è poco affollato, c’è una maggiore possibilità di essere sistemati in una posizione comoda, ma se si vuole essere certi di ottenere il posto desiderato, è sempre consigliabile il pagamento anticipato per la scelta del posto.

Come viaggiare vicini

Ma quindi, come fare se si viaggia con altre persone? Facendo un’unica prenotazione e senza pagare l’assegnazione dei posti, si ha una garanzia quasi matematica di stare lontani, soprattutto con le compagnie low cost. Il consiglio è quello di fare prenotazioni singole individuali e poi effettuare il check-in nello stesso momento, sperando di ottenere un posto vicino. Se questo non succede? In aereo, sfoderando un bel sorriso, si può sempre chiedere uno scambio di posto!

La gestione dei posti quando si viaggia con bambini

Neanche viaggiare con bambini garantisce posti vicini per tutta la famiglia. Chi viaggia con i bambini ha diritto alla scelta del posto gratuitamente con quasi tutte le compagnie; ma nel caso di più adulti, solo uno di loro è considerato accompagnatore dei minori (solitamente chi effettua la prenotazione). Quindi, nel caso di un nucleo di due adulti e due bambini, con un’unica prenotazione e se non si pagano i supplementi per la selezione dei posti, un adulto viaggia coi bambini scegliendo i posti, mentre l’altro viene separato con assegnazione casuale dei posti.

Un trucco che potrebbe essere utile per evitare questa separazione è acquistare i biglietti separatamente: un adulto con un bambino e l’altro adulto con l’altro bambino. In questo modo le due prenotazioni hanno diritto alla scelta dei posti e facendo il check-in nello stesso momento, si possono selezionare posti vicini.