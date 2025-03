Per festeggiare il traguardo di 200 milioni di passeggeri, Ryanair ha lanciato un'offerta flash (è valida solo oggi) per viaggiare in tutta Europa con il 20% di sconto

Fonte: iStock Veduta di Marsiglia a primavera

La compagnia low cost Ryanair, per festeggiare il traguardo di 200 milioni di passeggeri, ha deciso di lanciare una promozione flash che prevedere il 20% di sconto per viaggiare in Europa dall‘1 aprile al 31 maggio di quest’anno, quindi in pienissima primavera. Bisogna affrettarsi, però, perché la promozione scade oggi stesso (26 marzo 2025) alle 23:59, ed è chiaramente soggetta a disponibilità. Se non avete idea di dove andare, niente paura! Ci pensiamo noi di SiViaggia a consigliarvi le migliori destinazioni ai prezzi più vantaggiosi.

Da Roma a Tirana per scoprire la primavera albanese

Con soli 14,55 euro (solo andata) è possibile volare da Roma Ciampino a Tirana, interessante Capitale dell‘Albania, che sta sempre più diventando una meta di tendenza. Qui la primavera dà davvero spettacolo, anche perché è la stessa città ad emanare un profumo di vita e rinascita.

Il meteo, ad aprile e a maggio, si rivela ottimale per visitare tutte le attrazioni che offre: non è caldo e nemmeno freddo, e quindi è certamente piacevole ammirare diversi punti d’interesse come Piazza Skanderberg, la Torre dell’Orologio, i caratteristici quartieri e i tanti monumenti tra le sue vie.

Ma non è tutto, perché volando a Tirana a fine maggio, forse, si ha anche la possibilità di spostarsi e raggiungere la costa, che sfoggia mare cristallino e spiagge davvero da sogno.

Da Milano ad Alicante, in Spagna

Per 14,99 euro (ricordiamo che i prezzi che vi indichiamo riguardano la sola andata) si può salire a bordo di un aereo da Milano Bergamo per volare ad Alicante, in Spagna. Viaggiando qui non potrete di certo sbagliare, perché stiamo parlando di una delle città più soleggiate di tutta Europa.

Vi basti pensare che Alicante vanta una media di 349 ore di sole al mese e una temperatura media annua di circa 19°C, regalando giornate luminose e dal clima perfetto.

Uno dei luoghi da non perdere in città è senza ombra di dubbio il Castello di Santa Barbara che sorge, in tutto il suo splendore, sulla cima del Monte Benacantil. Un’altra attività interessante è passeggiare lungo l’Esplanada d’Espanya, il famoso lungomare cittadino, decorato da mosaici e impreziosito da alte palme che trasmettono una pura sensazione di relax.

Infine (ma in realtà ci sono moltissimi altri punti di interesse), non perdetevi Playa del Postiguet, una delle spiagge più belle della città, in cui riuscirete, molto probabilmente, a prendere anche un po’ di sole.

Da Reggio Calabria a Marsiglia, per una primavera al mare

L’ultima meta che vi proponiamo è Marsiglia, in Francia, dove è possibile volare per soli 14,99 euro (andata) partendo dall’aeroporto di Reggio Calabria. La città, che può vantare il titolo di essere la più antica del Paese, è un mix interessantissimo di influenze e culture anche molto lontane tra loro, ma che nonostante questo riescono sempre a incontrarsi.

Conosciuta anche come la “Napoli” di Francia, offre diversi punti di interesse come la Canebière, la strada più importante del centro storico marsigliese, ricca di palazzi, caffè e ristoranti e molto altro ancora.

Un piccolo consiglio: preparate le vostre papille gustative perché la città è nota in tutto il mondo anche per il suo cibo sublime, come l’iconica zuppa di pesce, la bouillabaisse, che vi suggeriamo di assaggiare assolutamente.