Ryanair pensa all’estate: l’offerta lampo per volare in Europa

editato in: da

L’estate è alle porte, e il caldo si fa già sentire. A quanto pare, è proprio giunto il momento di pensare alle vacanze: ma dove andare quest’anno? La scelta è difficile, ma potrete contare almeno sulle offerte Ryanair.

La compagnia aerea low cost, dopo un periodo difficile che ha letteralmente azzerato il traffico turistico, ha deciso di riprendere in mano la situazione con delle promozioni davvero strepitose dedicate ai suoi passeggeri. Prenotando il vostro viaggio entro il 17 giugno, potrete infatti trovare biglietti a partire da appena 29,99 euro – ma in realtà, spulciando sul sito, saltano all’occhio alcune offerte a prezzi ancora più bassi. Gli sconti sono usufruibili per i voli effettuati nel periodo di tempo compreso tra il 1° e il 14 luglio 2020. Dovrete però affrettarvi, perché i posti sono limitati.

Inoltre, la compagnia aerea ha adottato una nuova policy per il cambio volo: ora potrete farlo gratuitamente, ma solo per le nuove prenotazioni effettuate dal 10 giugno, per i viaggi programmati nei mesi di luglio e agosto. Grazie ai prezzi imbattibili di Ryanair e al cambio gratuito, potrete organizzare la vostra vacanza low cost in tutta sicurezza. Ma dove andare? Ora che gran parte dei Paesi europei ha riaperto le frontiere all’Italia, avrete l’imbarazzo della scelta.

Ad esempio, partendo da Milano Malpensa potrete volare verso Palma da soli 12,99 euro. Splendida località balneare tra le più amate dai giovani, la perla dell’isola di Maiorca offre spiagge deliziose e tanto divertimento notturno. Anche se adorate trascorrere le vostre giornate al mare, tra acque limpide e cristalline, non lasciatevi sfuggire l’occasione per ammirare le bellezze del centro storico di Palma. La sua splendida Cattedrale e il palazzo dell’Almudaina si stagliano sull’azzurro del mare e vi incanteranno, mentre il piccolo quartiere dei pescatori vi farà fare un tuffo indietro nel tempo.

Se cercate qualcosa di diverso, allora Malta è la scelta giusta per voi. Dall’aeroporto di Roma Fiumicino, potrete volare alla scoperta di questo piccolo paradiso del Mediterraneo a partire da appena 16,99 euro. Ricca di monumenti antichissimi e di siti archeologici tutti da esplorare, l’isola è un vero gioiello di rara bellezza. E naturalmente le sue spiagge sono meravigliose: le acque cristalline che lambiscono la costa sono invitanti e celano tantissimi segreti, da scoprire con un po’ di pazienza e tanto snorkeling.

Per chi invece vuole approfittare dell’occasione per una visita culturale, la Polonia è un’ottima destinazione. Da Alghero potrete volare a Katowice a partire da 19,99 euro. La città dell’Alta Slesia è un bellissimo coacervo di quartieri antichi e di costruzioni ultramoderne, che convivono in un’unione armoniosa. Inoltre, Katowice è il punto di partenza ideale per visitare il campo di concentramento di Auschwitz, in memoria della tragedia dell’Olocausto.