Ryanair, offerte fino a Natale: voli da 4,99 euro per il mese di dicembre

Non siete riusciti a cogliere al volo le incredibili offerte per il Black Friday e per il Cyber Monday e pensavate di dovervi ormai rassegnare a spendere un po’ di più per le vostre vacanze di Natale? Ryanair ha deciso di regalare ai suoi passeggeri un’altra grande sorpresa, che siamo sicuri sarà graditissima.

Solo poche ore fa si è conclusa la sua Cyber Week, un’iniziativa lunga ben 10 giorni e ricca di grandi promozioni e di sconti imperdibili. Ma la compagnia aerea irlandese non ha alcuna intenzione di smettere di stupirci, ed è già ripartita alla grande con una nuova offerta, incredibilmente vantaggiosa. Con la formula “risparmia oggi”, potrete prenotare il vostro viaggio natalizio a partire da appena 4,99 euro.

La promozione, soggetta a disponibilità, è valida per i voli in partenza a dicembre 2019 e riguarda tutte le rotte europee: una vera occasione da non lasciarsi sfuggire. Se non avete ancora scelto la vostra destinazione di Natale o se state ancora pensando ad una settimana bianca, questo è il momento giusto per schiarirsi le idee e prenotare la prossima vacanza. In effetti, c’è l’imbarazzo della scelta. Ryanair parte da decine di aeroporti italiani e raggiunge centinaia di destinazioni in tutta Europa, riuscendo così a soddisfare le esigenze di tutti i suoi passeggeri.

Volete un Natale magico, che vi faccia tornare bambini? La meta giusta per voi è Copenhagen: i suoi splendidi Giardini di Tivoli, uno dei parchi divertimento più antichi di sempre, si vestono a festa e regalano un’atmosfera unica al mondo. Qui potrete rivivere i sogni di ogni piccino, tra luci colorate e addobbi ricchissimi. Il delizioso mercatino natalizio che ogni anno ha sede proprio all’interno di Tivoli è uno splendore per gli occhi, ed è il luogo perfetto per acquistare tanti piccoli regalini da portare ad amici e parenti.

Se invece siete alla ricerca di un Capodanno strepitoso, potreste scegliere l’intramontabile Barcellona. Da sempre capitale della movida, la splendida città spagnola è pronta ad accogliere migliaia di turisti per la notte più pazza dell’anno. Concerti in piazza, decine di eventi lungo la Rambla e tanti fuochi d’artificio: la festa vi aspetta. Avete già organizzato le vacanze? Niente paura, potreste comunque approfittare degli sconti Ryanair per concedervi un weekend rilassante. La Norvegia, con la sua natura incontaminata, offre scenari spettacolari dove ritrovare la pace.