Norvegia 5 spettacoli della natura che è vietato lasciarsi sfuggire

Un territorio splendente, quasi fiabesco, che nasconde tra le sue forme, a tratti aspre, meraviglie che vi faranno rimanere senza fiato. Un viaggio in Norvegia è sicuramente da fare. Noi vi spieghiamo come renderlo indimenticabile.

Scoprire le isole Lofoten

Uno degli arcipelaghi più belli del mondo che offrono un paesaggio di maestose montagne, fiordi profondi, colonie di uccelli marini starnazzanti e lunghe spiagge per il surf. Le Lofoten stanno per ricevere la certificazione di Destinazione Sostenibile, un marchio di qualità dato alle località che lavorano in modo sistematico per ridurre l’impatto negativo del turismo. Queste isole hanno un forte legame con l’era vichinga: al Museo Lofotr è possibile provare l’esperienza di vivere come un vichingo. A Borg, invece, gli archeologi hanno rinvenuto la più grande casa risalente a questo periodo.

Salire sulla pulpit rock

Questa meraviglia della natura si trova nel fiordo di Lysefjord, di cui già il nome “fiordo della luce” è indicativo della sua bellezza. Si tratta letteralmente di un “pulpito” al quale si arriva con una passeggiata di due ore e mezza, tra panorami fiabeschi. La vista, da questa terrazza naturale, lascia davvero a bocca aperta. Ci si ritrova abbagliati dal candore delle rocce granitiche, quasi disorientati dall’altezza del belvedere (604 metri di dislivello) e dal silenzio assordante.

Fare un giro sulla Flåmsbana

È la ferrovia della Norvegia che collega la linea Oslo-Bergen, dalla cittadina di Myrdal a quella di Flam. I binari attraversano la ripida e stretta valle di Flam e collegano Bergen con il mare. Il percorso dei vagoni verdi è in ascesa costante. La linea è in funzione dal 1940, con treni merci e, dal 1941, per il trasporto di persone. Il viaggio su questo treno panoramico passa attraverso la natura rigogliosa della Norvegia e, specie d’estate, si vedono montagne, cascate mozzafiato e, soprattutto, i fiordi. Il National Geographic ha nominato la ferrovia di Flam uno dei dieci migliori viaggi in treno attraverso l’Europa.

Mangiare il salmone

Amato per le sue proprietà nutrizionali, il salmone viene pescato nelle acque del Mar Baltico, o lungo i fiordi, e viene preparato in diversi modi poiché è alla base di molti piatti tradizionali norvegesi. Primo tra tutti il røkt laks, il salmone affumicato: da provare assolutamente durante il vostro viaggio. Un altro modo di preparare il salmone è il gravlax, ossia salmone marinato con una miscela di sale, aneto e zucchero.

Andare a Tromsø

È la più grande città della Norvegia settentrionale. Soprannominata “la Capitale della Lapponia” è caratterizzata da un’enorme presenza di case in legno. Tromsø è il luogo perfetto in cui ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale: qui ogni anno viaggiatori da tutto il mondo arrivano tra settembre e marzo, per assistere a questo meraviglioso e surreale fenomeno. Durante l’estate, invece, si può vedere da vicino il famoso sole di mezzanotte.