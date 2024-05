Binibeca Vell, il villaggio spagnolo che vuole “chiudere” per colpa del turismo

Il turismo esagerato e non controllato crea disagi alle popolazioni locali e agli ecosistemi che ci sono in giro per il nostro preziosissimo mondo. Pur muovendo le economie, infatti, in alcuni casi comporta una sorta di abbandono dei residenti, che sono costretti ad avere a che fare con spazzatura mal gestita e tante altre problematiche quotidiane. Proprio per questo motivo, un grazioso villaggio spagnolo, chiamato Binibeca Vell, sta minacciando di “chiudere” le sue porte ai turisti di tutto il mondo.

Binibeca Vell, informazioni utili

Binibeca Vell è un suggestivo villaggio quasi completamente bianco che sorge sulla costa meridionale di una delle isole più incantevoli della Spagna: Minorca. Nei fatti è uno dei paesini più caratteristici di questo prezioso lembo di terra, tanto che è spesso preso d’assalto dai turisti che corrono a vedere le sue tante peculiari casine candide.

Sì, perché Binibeca Vell è un complesso turistico ricreato a immagine e somiglianza dei piccoli paesini di pescatori che si susseguono del Mediterraneo, una località piena di minute casette bianche, stretti vicoli, piccoli bar e ristoranti tipici in cui sembra di vivere un sogno.

Al contempo, il villaggio si affaccia su un piccolo porto ed è pieno di viuzze interne e cartelli che invitano a fare silenzio, mentre a passo lento si ammirano i balconi in legno, le porte pittoresche, una bellissima chiesetta, una piazza principale e il lungomare, perfetto per fare passeggiate indimenticabili.

E poi c’è il mare, come quello che bacia la spiaggia di Binibeca Vell spesso indicata come una delle più belle di tutta Minorca. Dalla forma di una “U”, è circondata da falesie di media grandezza e regala un fondale marino che di certo val la pena osservare fino in fondo.

Cosa sta succedendo a Binibeca Vell

Gli abitanti di Binibeca Vell, da sempre, richiedono ai visitatori calma, silenzio e rispetto, e lo fanno anche con diversi manifesti appesi sui muri della città. Tuttavia, come riporta un articolo dell‘Agenzia Giornalistica Italiana, ultimamente i residenti stanno minacciando di bloccare del tutto l’accesso al villaggio.

Il motivo di questa possibile scelta non è da ritrovare propriamente nei turisti, ma nei funzionari che avrebbero abbandonato i residenti che ogni giorno sono alle prese con il rumore generato dalla costante passerella dei visitatori e con la spazzatura, che si accumula ora dopo ora per le strade di questo grazioso paesino.

Binibeca Vell non odia di certo i viaggiatori che la raggiungono, ma quel che sembrerebbe evidente è che la diffusione di foto di questo luogo bianco come il latte sui social media stia generando un numero insostenibile di turisti: è salito a circa 800.000 all’anno, la maggior parte dei quali arriva tra maggio e ottobre. In questo 2024 sembrerebbe addirittura previsto un milione di visitatori.

Per la sua bellezza questo villaggio viene inserito come tappa obbligata in tutti i tour di Minorca di un giorno, ma è spesso scelto anche per soggiornare per una notte o più. La realtà dei fatti, tuttavia, è che parliamo di un paesino di appena 165 case, collegate da una rete labirintica di stradine e passaggi ad arco, che sicuramente entra nel cuore di tutti i suoi visitatori ma che, probabilmente, non possiede le risorse necessarie per accogliere un numero così elevato di visitatori.