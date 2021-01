Fughe dall’Italia. Il paese svizzero che è disposto a pagare chi vuole andare a viverci

editato in: da

C’era una volta, un piccolo paesino quasi disabitato della Svizzera che però, sapeva incantare le persone con i suoi paesaggi invernali e innevati e con quelle atmosfere silenziose e autentiche che lo caratterizzavano. Le case, poi, realizzate in legno e scurite dai segni del tempo, sembravano davvero uscite da un libro di favole. C’è ancora oggi, lo stesso paesino svizzero, che ha lanciato un appello dedicato a tutti quelli che vogliono cambiare vita, e residenza.

Ci troviamo ad Albinen, un delizioso villaggio svizzero che si trova a poco meno di 100 km dal confine con l’Italia. Anche se semi sconosciuto e scarsamente popolato, il villaggio lo scorso 19 ottobre del 2020 è entrato di diritto nella lista dei Borghi più belli della Svizzera.

Una scelta fatta non solo in virtù della strategica posizione del paese, dal quale si gode la vista di uno degli scenari più spettacolari del Paese, ma anche per quel complesso omogeneo di abitazioni, vecchi chalet e fienili, in tutto 244 edifici in legno, considerati come luoghi di interesse nazionale. La sua posizione che domina la Valle del Rodano e le montagne, fa sì che i pochi edifici della città siano dislocati in maniera sfalsata sul pendio restituendo un’immagine favolistica e quasi surreale.

Albinen ha pochi edifici per altrettanti abitanti: sono solo 241 le persone che vivono nel villaggio e, nonostante la nomina tra i borghi più belli e diverse iniziative organizzate negli scorsi anni per portare le persone nel territorio, il comune del Canton Vallese sta ancora combattendo contro lo spopolamento.

Così è arrivata una nuova proposta, anche piuttosto allettante per portare nuove persone a vivere nel villaggio. È ai futuri residenti cittadini che viene offerto un finanziamento di 60 mila euro per costruire una casa ma, come ogni cosa, ci sono dei requisiti da rispettare.

Albiden cerca cittadini che hanno meno di 45 anni e un permesso di domicilio in Svizzera e ancora, devono restare nel paesino per almeno 10 anni nella casa costruita e acquistata.

Certo, andare a vivere in questo territorio svizzero, e immerso nella natura più selvaggia e incontaminata, cambierebbe la vita di chiunque. Ma offrirebbe anche una nuova opportunità al paese e alle persone stesse che cambieranno residenza di diventare protagonisti della rinascita di un posto stupendo.