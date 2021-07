Ryanair lancia l’offerta dell’estate: 2×1, e il secondo volo è gratis

editato in: da

Vaccinazioni in costante aumento e Green Pass all’attivo. Così riprendono i viaggi internazionali e le offerte dell’estate delle varie compagnie aeree. Ryanair lancia l’offerta delle offerte: voli gratis. Basterà acquistare un biglietto a tariffa “Value” per partenze prima del 31 lugli, per ottenere un altro biglietto gratuito. Se la voglia di partire non manca, e neppure la meta, non bisogna perdere tempo, perché si tratta di una promozione ovviamente limitata.

Ryanair lancia l’offerta 2×1

Ryanair lancia oggi -mercoledì 7 luglio- l’offerta dell’estate. La promo “2X1” sarà valida su 1.100 rotte del proprio network per viaggiare nel mese di luglio 2021. La campagna vaccinale sta procedendo a pieno ritmo, con l’avvio delle seconde dosi per tutte le fasce d’età. L’effetto sulle partenze è già stato rilevato: la ripresa dei viaggi internazionali è confermata, e i viaggiatori europei sono pronti a concedersi la tanto agognata vacanza estiva. Ryanair ha così pensato a quella che la stessa compagnia definisce “l’offerta di tutte le offerte”: voli gratis.

Come funziona l’offerta

La super promozione di Ryanair 2×1 si applica alle prenotazioni Value Fare con più di un passeggero,

su rotte selezionate verso le migliori destinazioni questo luglio. Non bisogna perdere tempo, però: i clienti hanno tempo solo fino alla mezzanotte di stasera (7 luglio) per approfittare di questa offerta: basta accedere al

sito Web Ryanair.com e prenotare uno di questi posti limitati. “Chi non apprezza un omaggio? L’estate è arrivata e mentre i programmi di vaccinazione continuano, i nostri clienti non vedono l’ora di visitare gli hotspot europei più popolari questo mese. Stiamo lanciando la nostra imperdibile offerta “2×1″, disponibile per 24 ore su oltre 1.100 rotte Ryanair -ha dichiarato il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady -Prenota oggi per viaggiare a luglio e ottieni gratuitamente un secondo biglietto sullo stesso volo. I clienti possono prenotare una meritata vacanza o un city break nelle migliori destinazioni europee, portando gratuitamente un amico o un familiare. Per usufruire di questa offerta speciale, suggeriamo ai clienti di agire in fretta e visitare il sito Web Ryanair.com per prenotare i loro voli entro la mezzanotte di stasera, 7 luglio”.

Come prenotare l’offerta 2×1 Ryanair

Per approfittare dell’offerta 2×1 è necessario andare sul sito di Ryanair, selezionare il volo (di una tratta inserita nella promozione), e acquistare un biglietto con tariffa Value per un volo con partenza prima del 31 luglio 2021 (incluso). La prenotazione deve essere effettuata entro la mezzanotte del 7 luglio 2021 per più di 1 passeggero. In questo modo verrà emesso un secondo biglietto con la stessa tariffa e sullo stesso volo, senza pagare un solo euro in più.