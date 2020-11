Vivere per un anno in un bungalow alle Maldive: i costi (colazione inclusa)

editato in: da

In tempi come questi, in cui tutto è estremamente precario e indefinito, non stupisce la voglia di rifugiarsi nei sogni e nei desideri che abbiamo conservato nel cuore, la maggior parte dei quali ci vedono protagonisti di viaggi ed esperienze in giro per il globo.

E se vi dicessimo che uno di questi sogni può trasformarsi in realtà? Uno a caso: quello di vivere per un anno intero in un bungalow a filo sull’acqua tra i panorami mozzafiato e suggestivi delle Maldive a un costo più accessibile che mai. Non diteci che non ci avete mai pensato!

La chiamata arriva di nuovo e direttamente dal Paese tropicale nell’Oceano Indiano che tutti amiamo. È qui che l’Anantara Veli Maldives Resort ha invitato tutti i viaggiatori e lavoratori in smart working a trasferirsi qui per un anno, in uno dei 60 bungalow del villaggio di lusso a 5 stelle. Ci troviamo a 30 chilometri da Malè direttamente sulle acque cristalline più incredibili del mondo, quelle delle Maldive.

L’offerta è decisamente allettante, non stupisce che negli ultimi giorni, in rete non si parli d’altro. La formula prevista prende il nome di Unlimited Stays in Paradise che letteralmente vuol dire soggiorni illimitati in paradiso. Questa comprende trasferimenti aeroportuali, accesso illimitato alla struttura per un anno, un bungalow direttamente sull’acqua e la colazione per due persone. Ma non è tutto, durante la permanenza nel villaggio viene messo a disposizione degli ospiti uno sconto del 25% sulla Spa, sui trattamenti termali ayurvedici e sui pasti al ristorante.

Ma quanto costa alloggiare per un anno in questo paradiso terrestre? Pagando circa 25 mila euro potrete soggiornare presso il Resort Anantara Veli fino al 23 dicembre 2021 con trasferimenti da e per l’hotel e l’aeroporto di Malé. Ci saranno poi tantissime attività da scegliere per conoscere ed esplorare il territorio come le lezioni di cucina maldiviana e le attività acquatiche. L’offerta è valida per due persone e le prenotazioni sono aperte fino al 30 novembre 2020.

Pensate che il prezzo sia troppo alto? Vi basta sapere che il costo medio di un soggiorno nell’Anantara Resort è di circa 500 a notte per persona in alta stagione, e considerando che la somma è per due persone e offre una permanenza di un anno, risulta quasi più conveniente di una casa in affitto in città. La differenza è però che qui potrete lavorare e vivere in un vero paradiso. Vi alletta l’idea?