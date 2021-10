È ripartito uno dei treni storici più suggestivi d’Italia

Un suggestivo viaggio in carrozza indietro nel tempo: dopo il forzato stop dell’ultimo anno, ripartono i treni storici in Campania, iniziativa promossa da ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e reti) e Fondazione FS per incentivare la scoperta del territorio grazie al turismo ferroviario.

Il primo a riaccendere i motori è il treno Reggia Express che, dal 17 ottobre al 21 novembre, condurrà i passeggeri da Napoli Centrale alla magnifica Reggia di Caserta consentendo loro, nel contempo, di provare l’esperienza di viaggiare come avveniva alla metà del XVIII secolo.

Mezz’ora di viaggio e un salto di ben tre secoli, una magia che si compie appena saliti a bordo con la voglia di assaporare un’epoca lontana: il convoglio è, infatti, formato da una Locomotiva Elettrica con carrozze Centoporte e Corbellini, le prime degli Anni Trenta e le seconde degli Anni Cinquanta.

Alle panche in legno delle Centoporte si aggiungono i poggiatesta imbottiti e una doppia porta d’ingresso per l’accesso al vestibolo centrale delle Corbellini e, in entrambe, si vive il fascino indiscutibile delle antiche vetture, oggi restaurate con i finestrini apribili come in passato.

Ma non è tutto. Durante questo viaggio unico nel suo genere i viaggiatori avranno anche la possibilità di gustare i prodotti tipici del territorio offerti da realtà locali.

Un’iniziativa emozionante che conduce a una meta altrettanto emozionante: la Reggia di Caserta Patrimonio UNESCO visitabile a tariffa ridotta presentando in biglietteria il biglietto di andata e ritorno del treno storico Reggia Express.

I possessori del titolo di viaggio potranno così usufruire di un ticket scontato, al costo di 10 euro, per ammirare il Complesso vanvitelliano (Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese).

Il prezzo viene maggiorato di 1 euro per l’acquisto online.

I biglietti per viaggiare a bordo del treno storico sono acquistabili presso le biglietterie e self service delle stazioni, le agenzie di viaggio abilitate e sul sito di Trenitalia.

Il costo è di 8 euro per adulti e 4 euro per ragazzi 4-12 anni (tariffa unica A/R). I bambini dai 0 ai 4 anni viaggiano gratis, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti anche a bordo treno senza alcun supplemento ma in relazione alla disponibilità dei posti a sedere, a garanzia di un viaggio in assoluta sicurezza.

La prossima data prevista per il Reggia Express è domenica 21 novembre.