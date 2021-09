Inedita e bellissima: la Svizzera da scoprire in treno

editato in: da

C’è un modo assolutamente inedito e magico per scoprire e riscoprire la Svizzera, un Paese a misura d’uomo che conserva e preserva il perfetto mix tra storia, cultura, arte e natura, ed è quello a bordo di un treno. Non uno qualsiasi, s’intende, ma ben 5 treni panoramici dai quali, attraverso i finestrini, è possibile immergersi nel lato più vero e autentico del Paese.

Tra itinerari panoramici, visioni spettacolari, tunnel, laghi e città, questi mezzi di trasporto portano i viaggiatori alla scoperta di luoghi contraddistinti da fascino e bellezza unici. Abbiamo selezionati 5 treni che vi faranno vivere un’esperienza davvero incredibile. Salite a bordo con noi, si parte.

Bernina Express: il treno panoramico d’eccellenza

Se parliamo di Svizzera e di viaggi con vista finestrino non possiamo non citare lui, il treno panoramico per eccellenza, il Bernina Express. Si tratta di una vera e propria attrazione turistica che porta in Svizzera, ogni anno, migliaia di viaggiatori in partenza dall’Italia.

Iscritto nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità Unesco, il Bernina Express attraversa 14 tunnel e 30 ponti offrendo visione spettacolari sui paesaggi immersi nella natura che si susseguono uno dopo l’altro da Tirano a St. Moritz. Questo viaggio in treno è sicuramente una delle esperienze più belle e incredibili da fare una volta nella vita: vette grandiose, incantevoli valli, paesaggi verdeggianti e il valico ferroviario più alto di tutta Europa stupiscono ogni giorno migliaia di passeggeri.

Per viaggiare a bordo del Bernina Express e vivere una straordinaria avventura ferroviaria, potete acquistare direttamente qui un biglietto giornaliero di andata e ritorno da Tirano a St. Moritz e da St. Moritz a Tirano.

Glacier Express: l’avventura panoramica sulle Alpi

Da St. Moritz a Zermatt via Coira, con una vista incredibile sul Cervino, il Glacier Express incanta viaggiatori da tutto il mondo sin dalla sua inaugurazione. Il treno storico dello svizzera collega il Canton Vallese a quello dei Grigioni dal 1930, offrendo ai passeggeri un viaggio unico nelle Alpi.

In circa otto ore, il treno rapido più lento del mondo, offre la visione di alcuni dei panorami più belli del mondo. Il viaggio, poi, è reso ancora più affascinante e suggestivo dalle carrozze panoramiche in stile Belle Époque.

GoldenPass Line, un viaggio slow

Un itinerario lento contraddistinto da panorami autentici e meravigliosi è quello proposto dalla GoldenPass Line. Grazie alle carrozze panoramiche di questo treno è possibile scoprire una varietà infinita di paesaggi che si susseguono da Montreaux a Lucerna.

Voralpen-Express

Niente gole profonde, paesaggi a strapiombo e altezze vertiginose, la Svizzera scoperta a bordo del treno Voralpen-Express è quella che mostra il suo lato più dolce e suggestivo, caratterizzato da sinuose colline e villaggi pittoreschi tutti da scoprire.

Il treno panoramico collega la Svizzera Orientale e quella Centrale, partendo da San Gallo, sede di uno dei monasteri più importanti d’Europa, nonché Patrimonio Mondiale dell’Unesco, fino ad arrivare alla deliziosa e romanticaLucerna.

Treno a vapore della Furka

Nostalgico, romantico e incredibile è il viaggio sul treno a vapore della Furka che offre incredibili visioni del paesaggio montano svizzero. Da Realp a Oberwald, attraversando le Alpi Centrali e la storica tratta del Glacier Express, questo viaggio in locomotiva a bordo di carrozze antiche e affascinanti, è un’esperienza unica.