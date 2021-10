Meravigliosa Irpinia: il viaggio lento con vista finestrino

Chiudete gli occhi e immaginate un viaggio lento, che non conosce orari, pressioni o stress, ma solo panorami bellissimi, autentici e genuini. Ora apriteli: benvenuti a bordo dell’Irpinia Express, lo storico treno del paesaggio che porta tutti i passeggeri a scoprire un territorio sorprendente.

“Irpinia, si chiama questa regione, e non la conoscevo. Com’è varia e bella l’Italia!”, ha scritto Mario Soldati per introdurre questo territorio nella sua Fuga in Italia. E in effetti, bella e variegata, l’Irpinia lo è davvero. Situata nel cuore dell’Appenino campano e circondata da montagne che segnano naturalmente i suoi confini, questa meravigliosa terra di transito è custode di un patrimonio dall’altissimo valore storico, culturale, naturalistico, archeologico ed enogastronomico.

Scoprirla a bordo di un treno storico, che celebra e rievoca i fasti del territorio d’Irpinia è un’esperienza magica e suggestiva. Si percorrono i binari dell’antica linea Avellino-Rocchetta, lunga 119 chilometri, rivalorizzata grazie all’impegno della Fondazione FS e della Regione Campania, in collaborazione con l’Associazione InLocoMotivi.

L’obiettivo di questi straordinari tour lenti è presto detto: scoprire e riscoprire la variegata a sensazionale offerta territoriale in maniera slow, a bordo di un treno storico che che ha un andamento di circa 20 chilometri orari, attraversando fiumi, vallate, paesaggi mozzafiato e vigneti.

Il 30 ottobre partirà il primo treno della stagione per un’incantevole full immersion tra paesaggi incontaminati e scorci suggestivi, al quale poi seguiranno altri sette viaggi per una stagione autunnale sorprendente. 8 esperienze, in totale, che hanno come scopo quello di valorizzare le aree interne dell’Irpinia, e di permettere a viaggiatori di tutto il mondo di scoprirla dal finestrino dei vagoni vintage ALn668 costruiti nel 1800.

Sarà un po’ come tornare indietro nel tempo: un viaggio nel viaggio che porterà i passeggeri a bordo dell’Irpinia Express alla scoperta dell’incredibile borgo storico di Castelvetere. Dalla vista suggestiva del castello medievale al santuario di Santa Maria delle Grazie, per continuare tra le stradine e i vicoli della cittadina antica: queste le cose da non perdere una volta giunti a destinazione.

Prima di arrivare a Castelvetere, il treno farà una breve sosta a Montefalcione, dove i viaggiatori potranno raggiungere una cantina dove degustare vini e prodotti di gastronomia prodotti localmente, che rappresentano le eccellenze della tradizione territoriale.

Salire sull’Irpinia Express è l’occasione perfetta per scoprire il lato più autentico, genuino e suggestivo di Irpinia, con vista finestrino. quello fatto da vigneti, borghi arroccati, cultura secolare, parchi fluviali e boschi.