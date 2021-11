Il treno di Natale per andare ai mercatini del Trentino

A dicembre partirà un treno storico speciale che porterà ai mercatini di Natale di Trento. Non solo la destinazione sarà emozionante, ma lo stesso viaggio sarà un’esperienza da ricordare.

Una locomotiva elettrica d’epoca con carrozze della serie 45.000, quelle verniciate di marrone con all’interno gli scompartimenti da otto posti per intenderci, e di tipo UIC-X degli Anni ’60, porterà infatti i visitatori dei tradizionali mercatini natalizi del trentino in un viaggio nel tempo.

Il treno partirà dalla stazione Centrale di Milano. I viaggiatori, accompagnati dalle guide dell’associazione “Ferrovie Turistiche Italiane”, a Trento si troveranno immersi nell’atmosfera natalizia, con i suoi magici colori, e potranno far visita al mercatino di Natale.

Il mercatino di Natale di Trento

Il mercatino di Natale di Trento si tiene nel centro storico della città da circa trent’anni. L’unico anno in cui non è stato allestito è stato quello scorso, a causa della pandemia. L’attesa è quindi tanta. È distribuito su due piazze, piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, ed è accompagnato da musica, degustazioni di specialità gastronomiche e da diverse attrazioni a tema.

Tante casette in legno esporranno il meglio delle produzioni artigianali locali e delle eccellenze enogastronomiche del territorio, dai vini ai distillati, dai salumi ai formaggi, oltre a una vera e propria “isola dei sapori” dedicata alla ristorazione, al centro di piazza Fiera. Il celebre mercatino natalizio prende il via già a partire dal 20 novembre e dura fino al 9 gennaio 2022.

Orari e prezzi del treno dei mercatini di Trento

Sono previste due date dei treni dei mercatini di Natale di Trento, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre, per la festa dell’Immacolata. Le fermate nelle due date sono leggermente diverse.

Il treno storico del 5/12 parte da Milano Centrale alle 8.20 con fermate a Milano Lambrate alle 8.27, Treviglio Ovest alle 8.47, Bergamo alle 9.08, Montello Gorlago alle 9.31, Palazzolo sull’Oglio alle 9.50, Rovato alle 10.03, Brescia alle 10.15 e arrivo Trento alle 11.39. Il rientro a Milano è previsto alle ore 17.00 con la partenza del treno di ritorno da Trento e arrivo alle 20.59.

Il treno che parte l’8/12 dalla stazione Centrale di Milano fa meno fermate e ferma a Milano Lambrate alle 8.27, Treviglio alle 8.47, Rovato alle 9.14, Brescia alle 9.38 e arriva a Trento alle 11.25. La partenza per Milano è prevista sempre alle 17.00 con arrivo alla Centrale alle 20.22.

I prezzi dei biglietti sono: 42 euro in seconda classe e 55 euro in prima classe (già quasi esauriti), 20 euro per i ragazzi fino a 12 anni compiuti mentre è gratis (ma senza posto a sedere) fino ai 6 anni. Informazioni sul sito della Fondazione FS.

Sicurezza a bordo

A seguito delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, al fine di massimizzare la tutela della salute di viaggiatori e dipendenti, Fondazione FS ha attivato misure e iniziative in materia di prevenzione della diffusione del Coronavirus. In particolare, sono state potenziate le attività di sanificazione e disinfezione dei treni, sono stati installati a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani. Inoltre, il personale è stato dotato dei sistemi di protezione necessari (mascherine, guanti) ed è stato introdotto un nuovo criterio di prenotazione dei posti a bordo che, mantenendo invariato il comfort, garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle autorità sanitarie.