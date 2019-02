Richard Branson vuole creare l’Ibiza delle Bahamas

editato in: da

Che Richard Branson non sia solo un imprenditore, ma un vero e proprio visionario, lo si sa da tempo. In particolare da quando nel 1972 lanciò la sua etichetta discografica, la Virgin Records.

Da tempo però, Branson non è solamente sinonimo di musica: dal 1984 ha ampliato il suo orizzonte di business ai viaggi, con la creazione della Virgin Atlantic Airways e la Virgin Holidays nel 1985. E se ormai il gruppo guidato da Branson è arrivato a mettere le mani su hotel e navi da crociera etichettate Virgin, grazie alla Virgin Hotels e alla Virgin Voyages, la voglia di mettersi in gioco di Branson non conosce ancora fine.

È infatti notizia degli ultimi giorni che la Virgin Voyages, nata nel 2014 e specializzata in viaggi in crociera, vuole costruire un beach club sull’isola di Bimini, nelle Bahamas. Il gruppo guidato da Branson ha già definito il luogo: il “beach club di Bimini”, che da molti è già stato ribattezzato “la nuova Ibiza”, sorgerà infatti vicino al porto, così da permettere ai passeggeri della Virgin Voyages di poter scendere dalla nave e avere a disposizione uno spazio esclusivo, nel quale rilassarsi.

L’obiettivo del beach club sarà quello di creare un luogo elegante, nel quale trovare il giusto relax, ma anche alla moda e ricco di svaghi, in grado di tenere testa a spiagge ormai simbolo, come quella di Ibiza o Saint Tropez. Una volta scesi dalla nave da crociera, i passeggeri potranno infatti scegliere di dedicarsi al divertimento o immergersi nella cultura dell’isola e concedersi momenti rilassanti.

I progetti mostrano un’estetica del club fatta di amache, sedute in tessuto e rattan tra luci e lanterne sulla spiaggia, padiglioni lussuosi in cui rilassarsi tra palme e sabbia. Oltre alle aree relax, sarà presente una grande piscina, con accanto la cabina per il DJ, che sarà il fulcro del club. Un progetto che vuole offrire ai viaggiatori Virgin momenti preziosi di vero relax: le attività del mattino comprenderanno yoga e meditazione sulla spiaggia, per poi terminare con pranzi e cene sulla spiaggia. Il cibo sarà gratuito e spazierà tra menù ispirati alla tradizione dell’isola, come l’insalata di mango e conch, mollusco di mare tipico della zona, pesce arrosto avvolto in foglie di banana e la torta al rum.

Il pomeriggio vedrà invece concentrarsi l’intrattenimento in piscina, con feste e musica condotte dal DJ, che movimenterà l’ambiente. La notte invece vedrà protagonisti grandi falò in spiaggia e spettacoli musicali acustici. Il primo DJ a diffondere musica nell’esclusivo club di Bimini sarà Mark Ronson, produttore discografico e disc jockey britannico, a partire dal 2020.