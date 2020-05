Le spiagge più belle della Costiera Sorrentina, località mozzafiato

Quello che è possibile ammirare dalla Penisola Sorrentina è un paesaggio unico al mondo. Una zona del BelPaese in cui si alternano alte e basse colline a profondi valloni e maestose montagne. La sua costiera, situata tra il golfo di Napoli e quello di Salerno, è ricca di zone rinomate in tutto il mondo per le loro bellezze storiche e naturali. Sono diverse le località che offrono angoli straordinari in cui prendere il sole. E noi oggi andremo insieme alla scoperta delle, aree del nostro Paese incredibilmente mozzafiato.