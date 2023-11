“Unwanted”, la nave da crociera dove è stata ambientata la serie Tv

La nave Orizzonte che è stata usata per la serie Tv Sky esiste davvero, come si chiama veramente

Fonte: IPA/Virgin Voyages La nave da crociera della serie Tv "Unwanted"

Chi ha seguito la serie Tv targata Sky “Unwanted: Ostaggi del mare“, tratta da libro di Fabrizio Gatti, giornalista noto per le sue inchieste da infiltrato sulle rotte dell’immigrazione irregolare dall’Africa all’Europa, intitolato “Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l’Europa”, e diretta da Oliver Hirschbiegel, si sarà sicuramente chiesto se la nave da crociera su cui è ambientata esista davvero.

La risposata è sì: la nave che è stata usata per la Orizzonte, la nave di “Unwanted”, almeno per le riprese esterne, esiste davvero. Invece, per le riprese degli interni, sono state ricreate cabine, corridoi, saloni e quant’altro all’interno di studi cinematografici. Solo la hall principale e i negozi sono quelli veri che si trovano a bordo.

La nave, con quel suo profilo bellissimo, modernissimo e inconfondibile, appartiene alla compagnia di navigazione Virgin Voyages, che fa rotta nel Mar dei Caraibi d’inverno e nel Mediterraneo d’estate, ed è la Valiant Lady.

Si tratta di una delle due navi di questa recentissima compagnia del gruppo Virgin di Richard Branson (l’altra è la Scarlet Lady), che ne ha in cantiere altre due, la Resilient Lady e la Brilliant Lady, tutte quante costruite dalla nostra Fincantieri di Sestri Ponente.

La nave Orizzonte di “Unwanted”

La nave protagonista assoluta della serie Tv, che nella fiction si chiama Orizzonte, è la Valiant Lady, varata nel 2022, e quindi nuovissima. Lunga 278 metri, ha una stazza di 110.000 tonnellate, circa il doppio del Titanic, ma meno della metà della Icon of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo, e può ospitare 2.770 passeggeri (non 5mila come sostiene il comandante Arrigo Benedetti Valentini interpretato da Marco Bocci) e 1160 membri dell’equipaggio.

La Valiant Lady ha 17 ponti, di cui 13 a disposizione dei passeggeri per le cabine, le suite (sul ponte 15, dove sono presenti 78 lussuosissime suite RockStar da 200 metri quadri sviluppate anche su due livelli, dove alloggia Mary con i nonni), gli oltre venti ristoranti, alcuni con menu stellati, i numerosi bar, la spa, i negozi e tutte le altre zone entertainment. È la gemella della Scarlet Lady.

Le crociere della Valiant Lady

La Valiant Lady naviga d’estate nel Mar Mediterraneo. La nave salpa da Barcellona e fa scalo a Marsiglia, Cannes, Palma de Mallorca, Ibiza, Tolone, Marina di Carrara, Ajaccio in Corsica, La Spezia, Malaga, Funchal e Madeira. Una crociera a bordo della nave Virgin costa a partire da 1400 euro.