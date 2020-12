In vacanza tra monasteri, santuari e conventi

Pochi sanno che in Italia esiste un circuito diricavate all’intero di monasteri ancora attivi dove chiunque, anche le coppie e le famiglie con bambini al seguito, possono trascorrere le vacanze. Sono luoghi dove regna la pace e il silenzio, dove lae il relax la fanno da padrona, ma che si trovano in bellissimi contesti paesaggistici da dove è possibile partire per escursioni e visite culturali. Queste strutture sono gestite dall’ Ospitalità religiosa e sono accessibili a prezzi davvero economici. E quest’anno accettano anche i Bonus vacanze . Ecco le più belle dove soggiornare (nella foto, il Monastero benedettine San Luca a Fabriano, Ancona)