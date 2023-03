Il Ragazzo di Campagna: puoi diventare il protagonista del film per un giorno

Fonte: IPA Raduno dei fans a Carbonara al Ticino sul set del film "Il ragazzo di campagna"

L’incremento delle ricerche di voli e di strutture ricettive in questo periodo ci conferma che la voglia di viaggiare è più alta che mai e i motivi sono facilmente intuibili. Il sole torna a essere protagonista delle nostre giornate, le temperature si alzano e il risveglio della natura sta tingendo di meraviglia il mondo che abitiamo.

E se la primavera ci invita a organizzare nuovi viaggi, in coppia o in famiglia, le vacanze pasquali diventano il momento perfetto per andare alla scoperta del globo o per riscoprire tutte le meraviglie del nostro Stivale.

Le cose da fare, a Pasqua e a Pasquetta, sono tantissime: picnic, passeggiate tra parchi e giardini o esplorazioni delle città d’arte. Ma se è una gita fuori porta davvero speciale che volete fare quest’anno, allora, la destinazione da raggiungere è Borgo Tre Case, l’immaginario paese che ha fatto da sfondo al celebre film “Il Ragazzo di Campagna” e che proprio ad aprile diventerà il punto di riferimento di un raduno nazionale dei fan. Pronti a diventare i protagonisti di una pellicola iconica?

Indossare i panni de “Il ragazzo di campagna” a Pasquetta

Le cose da fare durante le vacanze pasquali, dicevamo, sono tantissime. Ma se è un’esperienza cinematografica, unica e iconica, che volete vivere questo aprile, allora, non vi resta che preparare le valigie e mettervi in viaggio verso Borgo Tre Case.

Ci troviamo in provincia di Pavia, nei pressi di Carbonara al Tincio, un luogo immerso nel verde e circondato da boschi e campagne che ha ispirato Castellano e Pipolo per la realizzazione del film cult “Il Ragazzo di Campagna”. Proprio qui, infatti, la coppia di registi ha reso reale Borgo Tre Case, un piccolissimo nucleo urbano che ha fatto da sfondo alle avventure di Artemio, protagonista della pellicola.

Ed è proprio qui che, in occasione di Pasquetta, decine di fan si raduneranno per vivere un’esperienza contadina ispirata a “Il Ragazzo di Campagna”. Non sappiamo se, per l’occasione, il grande Renato Pozzetto si unirà a loro; quello che sappiamo, però, è che potete farlo voi. E vi spieghiamo come.

Come partecipare all’esperienza cinematografica

A distanza di quasi 40 anni dalle riprese del film di Castellano e Pipolo, “Il Ragazzo di Campagna” resta ancora uno dei film più amati d’Italia, un vero e proprio cult che vive e sopravvive nella memoria di migliaia di fan di tutto il Paese. Sono proprio loro a riunirsi ogni giorno virtualmente sulla pagina Facebook “Artemio”, dedicata al protagonista della pellicola, e sono sempre loro che lo faranno il 10 aprile dal vivo con una gita fuori porta di Pasquetta davvero unica.

Molto più di un raduno, l’evento organizzato nei pressi della Cascina del Bosco Grande alle porte di Pavia, ha come obiettivo quello di rivivere le scene più iconiche del film. Ci saranno, infatti, piatti e prelibatezze ispirati ai protagonisti, la musica dal vivo che evocherà la colonna sonora del film e le ambientazioni che hanno fatto da sfondo ai momenti più cult.

L’evento è a numero chiuso, ma è possibile partecipare prenotando un posto sul sito ufficiale di Borgo Tre Case. Pronti a vivere una Pasquetta da “ragazzi di campagna”?