Questi sono i quartieri più cool al mondo

Fonte: iStock Cours Julien a Marsiglia, Francia

C’è un filo conduttore che unisce i quartieri più cool del mondo. Un’atmosfera speciale, un’energia contagiosa, un’offerta culturale senza eguali, trasformano luoghi un tempo considerati marginali nei nuovi epicentri della cultura e del divertimento, che attirano creativi, giovani e viaggiatori alla ricerca di esperienze urbane uniche. Ma quali sono questi quartieri? E cosa li rende così speciali? Time Out ha provato a tracciare la mappa della coolness globale, individuando in giro per il mondo le zone dove si sperimentano nuove tendenze, si celebrano le tradizioni e si vive la città in modo autentico.

Perchè ciò che rende davvero speciali i quartieri più cool non sono tanto le caffetterie alla moda, la street art o la vita notturna (almeno, non solo), ma è l’autenticità, l’energia di una comunità che si unisce attorno alle proprie attività, dove le idee più stravaganti prendono vita e si trasformano in un’identità che non può essere replicata altrove.

Dalle vibranti metropoli latinoamericane alle città europee e asiatiche più all’avanguardia, scopriamo quali sono i quartieri che hanno conquistato la top ten della classifica di Time Out e cosa li rende così irresistibili.

Notre-Dame-du-Mont, Marsiglia, Francia

Cuore ribelle della scena cool di Marsiglia, Notre-Dame-du-Mont prende il nome da una chiesa, ma l’atmosfera qui è tutt’altro che sacra. Un tempo noto come quartiere degli artisti, è un intrico di vicoli colorati, strade adornate da graffiti, platani e scale tortuose che scendono dal Cours Julien. Sulle terrazze soleggiate lungo Rue de Lodi una folla eterogenea di punk, donne dai vestiti sgargianti e vecchi marinai si mescola all’atmosfera vivace e rilassata di un mercato locale, con una sorprendente concentrazione di gallerie, ristoranti animati e negozi chic.

Mers Sultan, Casablanca, Marocco

A sud del Centre Ville di Casablanca, Mers Sultan è un labirinto di stradine circondato da edifici in stile art déco, art nouveau e modernista, che mantiene la sua autenticità, lontano dalle mode e dai caffè trendy. Qui, si possono scovare veri tesori nelle librerie di seconda mano, gustare cibo semplice ma delizioso nei ristoranti e snack bar nascosti, o sorseggiare un “nous nous” (mezzo espresso e metà latte) in un caffè o semplicemente ammirare l’architettura surreale degli anni ’60 e ’70.

Pererenan, Bali, Indonesia

La nuova meta trendy di Bali, Pererenan ricorda per certi versi la Canggu di un tempo. Spiagge incontaminate e onde perfette per il surf, caffè accoglienti, negozi eclettici e un’atmosfera rilassata. Chi cerca tranquillità può trovarla nei warung, i piccoli caffè e negozi tipici dell’Indonesia, che si affacciano sulle risaie scintillanti a nord del quartiere e nei nuovi ristoranti che sono indice di una scena gastronomica in piena espansione. Resta da vedere, sottolinea l’articolo di Time Out, se Pererenan riuscirà a mantenere il suo fascino discreto, ma non conviene aspettare per scoprirlo.

Seongsu-dong, Seul, Corea del Sud

Un tempo centro delle industrie della pelle, della stampa e della produzione di scarpe a Seoul, Seongsu-dong ha subito una vera e propria trasformazione negli ultimi anni. Basta una passeggiata per capire perché il quartiere è spesso paragonato a Brooklyn. Vecchi magazzini, fabbriche e container sono stati riconvertiti in accoglienti caffè, boutique chic, gallerie d’arte e, ultimo arrivato, il Musinsa Store Seongsu @ Daerim Warehouse, uno spazio dedicato alla moda K-fashion, nato dalla celebre piattaforma online Musinsa.

Kerns, Portland, USA

Pur appartenendo a una delle grandi città della West Coast, Kerns ha il fascino di una piccola cittadina con strade residenziali fiancheggiate da belle case e giardini fioriti. Cuore del quartiere è la Northeast 28th Avenue, una via pedonale per lo più composta da edifici in mattoni di uno o due piani, dove sono concentrati i locali più interessanti della zona, negozi di dischi, ristoranti e uno dei cinema storici più amati di Portland, il Laurelhurst Theater. Mentre il Laurelhurst Park, al confine sud-est di Kerns, offre serate di musica, commedie e film all’aperto.

Stokes Croft and St Paul’s, Bristol, UK

Stokes Croft and St Paul’s incarna perfettamente l’essenza giovane e artistica di Bristol. Sempre in evoluzione e vibrante, questa zona ha una lunga storia come centro della cultura afro-caraibica di Bristol e come culla della resistenza sociale, due elementi fondamentali per l’identità della città. A soli cinque minuti a piedi dal centro, il quartiere è in ascesa da tempo, ma con l’apertura di alcuni dei migliori nuovi ristoranti e locali lungo le sue strade colorate, è una tappa imperdibile per chi vuole vivere Bristol come un vero abitante del posto.

Fonte: iStock

Chippendale, Sydney, Australia

Situato ai margini del CBD di Sydney, “Chippo” è un quartiere vivace e centrato sulla comunità. Piccoli parchi pubblici, gallerie d’arte originali e stravaganti, i pub più cool della città e un mercato settimanale di contadini, creano un’atmosfera da villaggio per i residenti, inclusi gli studenti delle due università che incorniciano questo sobborgo dall’atmosfera decisamente vivace.

Príncipe Real, Lisbona, Portogallo

Pur mantenendo il fascino classico di Lisbona, negli ultimi tempi Príncipe Real ha acquisito un’atmosfera sempre più contemporanea e cosmopolita. Stando a Time Out, Praça das Flores è il luogo dove inevitabilmente finiscono i conoscitori della città. Cuore del quartiere, è sempre animata, ma verso il tardo pomeriggio l’atmosfera cambia ritmo, con le terrazze e le panchine che si riempiono di gente e l’energia che aumenta di ora in ora.

Glória, Rio de Janeiro, Brasile

Un tempo conosciuta principalmente per i suoi monumenti e siti storici, il celebre museo d’arte moderna MAM Rio e una chiesa con una vista spettacolare, Glória è in piena trasformazione, grazie a una nuova generazione che sta portando vitalità, nuovi progetti e ottimi ristoranti nel quartiere. Anche Praia do Flamengo è stata ripulita e ora vi si può fare il bagno tranquillamente, mentre la vita notturna si anima nei bar di Rua Santo Amaro, il posto giusto per una bevuta economica.

Windsor, Melbourne, Australia

Negozi vintage, gallerie d’arte e vibrazioni cool attirano una folla desiderosa di divertirsi a Chapel Street e dintorni. Ma è al calar della notte che Windsor si accende davvero. Le recenti aperture di ristoranti e bar hanno trasformato il quartiere in una meta imperdibile per chi ama il buon cibo, con locali che offrono di tutto, dalla cucina regionale nepalese a sushi e saké con un tocco originale.