Dormire a Tallinn: i migliori quartieri per il tuo soggiorno

Una panoramica esaustiva dei quartieri della capitale estone per scoprire la zona migliore dove dormire a Tallinn in base alle tue preferenze di viaggio.

Scorcio suggestivo del Centro Storico di Tallinn

Immersi nella suggestiva cornice della capitale estone, Tallinn, ci troviamo di fronte a una vasta scelta di quartieri, ognuno con il proprio fascino unico e con la propria storia da raccontare. Nell’intrigante labirinto delle strade acciottolate della Città Vecchia, tra le vivaci atmosfere di Kalamaja e il lusso tranquillo di Kadriorg, si aprono opportunità di soggiorno che soddisfano ogni gusto e preferenza. Esplorare i quartieri di Tallinn non è solo un modo per trovare un posto dove posare la testa durante il viaggio, ma anche per immergersi completamente nella cultura e nella vita quotidiana della città. In questa guida, analizzeremo i migliori quartieri dove soggiornare a Tallinn, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro storia, sulle loro attrazioni e sull’atmosfera che li rende così unici.

Città Vecchia (Vanalinn): un tuffo nel passato

La Città Vecchia di Tallinn è il cuore storico della città ed è anche sito patrimonio mondiale dell’UNESCO: si tratta sicuramente dell’area più popolare tra i turisti. È famosa per le sue strade acciottolate, gli edifici medievali ben conservati e un’atmosfera fiabesca che ti riporta indietro nel tempo. La Città Vecchia si divide in due zone principali:

Tompeaa (Città Alta ): s ituata su una collina calcarea, questa zona della Città Vecchia è storicamente il centro del potere politico e militare di Tallinn. Qui si trovano il Castello di Toompea , sede del Parlamento estone, e la Cattedrale di Alexander Nevsky . L’atmosfera è tranquilla e solenne, con ampi spazi verdi e punti panoramici che offrono viste spettacolari sulla città.

ituata su una collina calcarea, questa zona della Città Vecchia è storicamente il di Tallinn. Qui si trovano il , sede del Parlamento estone, e la . L’atmosfera è tranquilla e solenne, con ampi spazi verdi e punti panoramici che offrono viste spettacolari sulla città. All-Linn (Città Bassa): la Città Bassa si trova invece ai piedi di Toompea ed è il cuore commerciale e sociale della Città Vecchia. Caratterizzata da strade acciottolate e mura medievali, ospita la Piazza del Municipio, la Chiesa di San Nicola e numerosi caffè e negozi. L’atmosfera è vivace e animata, perfetta per immergersi nella vita quotidiana di Tallinn​ e immedesimarsi nella cultura di questo Paese.

Kalamaja: anima hipster e bohémien

Kalamaja, situato a nord-ovest della Città Vecchia, è conosciuto come il quartiere hipster di Tallinn. Questa zona, abitata in passato principalmente da pescatori e operai, è oggi un vivace centro culturale e artistico con un’atmosfera bohemien. Le strade sono fiancheggiate da colorate case di legno del XIX secolo, conferendo al quartiere un fascino unico. La Telliskivi Creative City, un complesso industriale recentemente riconvertito, è il fulcro della vita culturale di Kalamaja, ospitando studi artistici, gallerie, ristoranti alla moda e negozi di design. Un’altra attrazione importante è il Seaplane Harbour, un museo marittimo situato in un hangar per idrovolanti che espone sottomarini e idrovolanti​. Questa zona della città è perfetta per i viaggiatori che amano l’arte, la cultura e le atmosfere anticonformiste; ideale per chi cerca un quartiere alla moda ma con un tocco di storia e autenticità locale.

Kadriorg: il quartiere più tranquillo dove dormire a Tallinn

Kadriorg, situato a est del centro città, è un quartiere elegante e residenziale noto per i suoi grandi edifici pastello e i suoi ampi spazi verdi. Al centro del quartiere si trova il Palazzo di Kadriorg, il cui adiacente parco offre la possibilità di lunghe passeggiate rilassanti, ammirando le diverse fontane, statue e un laghetto con cigni. Inoltre, il Museo d’Arte di Kumu, situato all’interno del parco stesso, è uno dei più grandi musei d’arte del Baltico, presentando pezzi d’arte estone dal XVIII secolo ai giorni nostri. In sintesi, se cerchi un soggiorno rilassante e lontano dal trambusto del centro città, il quartiere di Kadriorg è il posto che fa per te!

Kristiine: tra shopping e aree verdi

Questo quartiere è situato a poca distanza dal centro di Tallinn ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Trattandosi di una zona residenziale verde e tranquilla, è ideale per chi cerca un soggiorno rilassante, lontano dal viavai turistico. Tra le attrazioni principali:

Il Kristiine Shopping Centre , rappresenta il punto di riferimento per lo shopping con una vasta gamma di negozi e ristoranti.

I parchi, come Löwenruh Park e Tondimõisa Park , offrono spazi verdi ideali per passeggiate e attività all’aperto.

Kristiine è quindi il posto giusto per famiglie e viaggiatori che preferiscono una zona più tranquilla, ma con facile accesso alle comodità quotidiane​ e al centro storico della città.

Pirita: il quartiere vista mare

Fonte: iStock

Pirita è il quartiere balneare di Tallinn, ideale per chi ama il mare e la natura. Infatti, la caratteristica principale di questa zona sono le splendide viste sulla costa baltica. La spiaggia di Pirita è molto popolare per nuotare e prendere il sole, oltre che per essere una spiaggia adatta a tutti grazie allo strato di sabbia di cui è ricoperta. Il Porto Turistico di Pirita è invece perfetto per attività nautiche e passeggiate sul lungomare, oltre che per godere di quel fascino tipico delle città che si trovano sul mare. Sempre a Pirita è possibile vedere le rovine del Convento di Santa Brigida che offrono un affascinante scorcio sulla storia medievale della città e i Giardini Botanici di Tallinn, che permettono di esplorare una vasta gamma di piante esotiche e locali. Pirita è quindi il quartiere perfetto dove dormire a Tallinn per gli amanti della natura e delle attività all’aperto, offrendo una tranquilla atmosfera balneare.

Rotermann Quarter: connubio tra antico e moderno

Eccoci in un’altra zona moderna e dinamica, situata tra la Città Vecchia e il porto. Questo quartiere è ideale per i viaggiatori che amano la combinazione di architettura antica e contemporanea. Il quartiere è rinomato per la sua architettura innovativa, che mescola edifici industriali restaurati con strutture moderne. Rotermann Quarter è anche un centro nevralgico per lo shopping e la ristorazione, con numerose boutique di design, gallerie d’arte e una vasta offerta di ristoranti alla moda. La vita notturna è vivace, con bar e locali molto frequentati a tutte le ore. Questo quartiere offre quindi un’atmosfera cosmopolita e vivace, ideale per giovani professionisti e creativi che cercano un luogo alla moda e pieno di energia​ per un soggiorno nella capitale estone indimenticabile.

In conclusione, Tallinn, con la sua storia antica e il suo panorama variegato, offre un’ampia scelta di quartieri dove soggiornare che catturano l’essenza stessa della città. Dalla maestosità della Città Vecchia alla modernità del Rotermann Quarter, ognuna di queste zone racconta una storia unica, riflettendo i diversi volti di Tallinn nel corso dei secoli. Che tu sia un amante dell’arte, un appassionato di storia o semplicemente in cerca di un luogo tranquillo per rilassarti, ci sono zone e quartieri della città pronti ad accoglierti a braccia aperte.