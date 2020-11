Si possono già prenotare le crociere per l’estate del 2023

editato in: da

In attesa di capire se potremo andare in vacanza a Natale, a Pasqua del 2021 o la prossima estate, portiamoci avanti e pensiamo addirittura al 2023. Per quell’estate, infatti, partiranno delle nuove crociere che speriamo proprio di poter fare.

La Norwegian Cruise Line ha annunciato i nuovi itinerari per l’estate. Nuove navi e nuove crociere nel Mar Mediterraneo, nel Nord Europa e persino nel Mar dei Caraibi.

Le navi Breakaway, Epic, Gem e Jade di Norwegian faranno alcune crociere nel Mediterraneo e per la prima volta la Norwegian Jade toccherà l’antica città di Nessebar, in Bulgaria, come parte dell’itinerario da sogno chiamato “Extraordinary Journeys”. Questo viaggio di andata e ritorno di nove giorni dal Pireo di Atene attraverserà il Mediterraneo e il Mar Nero toccando numerosi porti, offrendo l’opportunità di scoprire una nuova città ogni giorno.

La Jade farà anche il suo debutto a Bodrum, in Turchia, e sull’isola di Paros, in Grecia, partendo per una serie di crociere di sette giorni alla scoperta delle isole greche, mentre la Breakaway offrirà itinerari tra le isole greche salpando da Roma Civitavecchia.

Nuove crociere anche nel Nord Europa nell’estate del 2023. La Norwegian Getaway salperà da Copenhagen, in Danimarca, alla volta del Baltico, con una notte nella magica San Pietroburgo. L’itinerario include anche scali a Warnemünde, in Germania, a Tallinn in Estonia, a Stoccolma (Svezia) e a Helsinki (Finlandia) con lunghe soste in porto, consentendo così ai passeggeri di avere più tempo per visitare le singole città.

Crociere da sogno anche ai Caraibi. La Norwegian Bliss, una delle navi più recenti della compagnia di navigazione, farà scalo per la prima volta al Royal Naval Dockyard alle Bermuda, partendo per una serie di crociere che salpano nientemeno che da New York City, con tappa anche a Norfolk, in Virginia, la porta di accesso a Virginia Beach e alla zona storica di Colonial Williamsburg.

Salperanno da Miami, invece, le crociere a bordo della Norwegian Escape e della Norwegian Sky. Gli itinerari includono scali a Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Road Town a Tortola (Isole Vergini Britanniche), Great Stirrup Cay (Bahamas);,George Town (Isole Cayman), Isola di Roatan (Honduras),

Cozumel (Messico), Harvest Caye, l’isola privata di NCL in Belize.