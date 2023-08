A bordo della Norwegian Viva, un vero parco dei divertimenti in mezzo al mare

Fonte: @NCL La nuova ammiraglia Norwegian Viva

Ha scelto l’Italia per la crociera inaugurale della nuova nave Viva la compagnia di navigazione Norwegian Cruise Line, anche se la cerimonia ufficiale di battesimo si terrà il prossimo 28 novembre a Miami.

La nave da crociera, costruita da Fincantieri, è salpata dal porto di Trieste per un viaggio di nove giorni attraverso il Mar Mediterraneo, portando i primi ospiti a Lisbona, con soste in alcune delle destinazioni balneari più belle d’Europa, tra cui Salerno, lungo la pittoresca Costiera Amalfitana, Cannes, sulla Costa Azzurra, e Ibiza, perla delle Baleari.

La Norwegian Viva resterà nel Mediterraneo per tutta l’estate, navigando tra le isole greche, fino a novembre, prima di fare rotta verso San Juan, a Porto Rico, dove navigherà tra le isole dei Caraibi per tutto l’inverno, con scali a Tortola, alle Isole Vergini Britanniche, a St. John’s, sull’isola di Antigua, a Bridgetown, Barbados, a Castries, Santa Lucia, Philipsburg, a St. Maarten, e a St. Thomas, alle Isole Vergini americane. Tornerà in Europa a maggio dell’anno prossimo.

Fonte: @NCL

Com’è fatta la nuova Norwegian Viva

Per gli appassionati, snoccioliamo innanzitutto i numeri di questa bellezza dei mari: una stazza lorda di 143.535 tonnellate, 294 metri di lunghezza e una capacità di 3.100 passeggeri. La Norwegian Viva è la seconda di sei navi da crociera di nuova generazione della Classe Prima, costruite per NCL.

La prima era stata la Norwegian Prima. Si tratta di una categoria a sé stante di navi da crociera, che comprende un’offerta di alto livello, maggiore spazio a disposizione per i passeggeri a bordo, attività da vero e proprio parco dei divertimenti come il Viva Speedway (un adrenalinico go-kart) sviluppato su tre livelli della nave e nuovi concept per la ristorazione, come l’area Indulge Food Hall, con ben undici ristoranti. Per i più temerari, intorno alla nave corre l’Oceanwalk, una passerella di vetro trasparente per camminare letteralmente sull’acqua.

Fonte: @NCL

Un parco dei divertimenti in mare

Impossibile non notare lo Speedway che gira tutt0intorno alla cima della nave. Questo circuito è più lungo, largo e veloce di tutti quelli presenti su altre navi da crociera. Si può sfrecciare a tutta velocità superando ben tre livelli della nave.

Ma questa è solo una delle attività adrenaliniche che si possono provare in nave. L’altra è lo scivolo The Drop & The Rush (La caduta e La velocità) alto dieci piani. The Drop è il primo scivolo asciutto a caduta libera al mondo, mentre The Rusch, è uno scivolo duello.

Fonte: @NCL

Piscine a non finire a bordo della nave, tra cui la scenografica Infinity Beach, con piscina a sfioro sulle onde del mare. C’è lo scivolo d’acqua con le onde, l’Acqua Park per i bambini, cascate d’acqua e vasche idromassaggio a sfioro, con anche tante aree relax.

Innovative sono anche le esperienze di gioco a bordo, dove ci si può immergere in un mondo virtuale nel Galaxy Pavilion con il simulatore di volo o di golf o nella escape room con i simulatori di corsa.

Fonte: @NCL

Poi c’è la Galleria dei giochi, dove gli ospiti della nave possono trovare tutti i giochi più classici e tradizionali da fare in compagnia, dalle freccette al minigolf. Non manca il classico casinò, molto amato dai crocieristi incalliti.

Per i bambini ci sono diverse aree tematiche come la Splash Academy, dove potranno divertirsi con giochi creativi, sport e molto altro, è Guppies, dove i più piccoli possono divertirsi con i coordinatori per la prima infanzia.