Ponti e festività per il 2022: il calendario completo

Il 2021 non è stato l’anno dei ponti, ma il 2022 promette di essere un po’ più generoso. Potrebbe essere, quindi, l’occasione giusta per organizzare uno di quei viaggi rimandati da tempo e per programmare un weekend lungo in uno dei luoghi più ambiti d’Italia o d’Europa. La prima occasione ce la offre proprio l’Epifania. Ecco, dunque, il calendario dei ponti e delle festività del 2022.

Data Giorno Festività 1 gennaio 2022 Sabato Capodanno 6 gennaio 2022 Giovedì Epifania 1 marzo 2022 Martedì Carnevale 17 aprile 2022 Domenica Pasqua 18 aprile 2022 Lunedì Pasquetta 25 aprile 2022 Lunedì Festa della Liberazione 1 maggio 2022 Domenica Festa del lavoro 2 giugno 2022 Giovedì Festa della Repubblica 15 agosto 2022 Lunedì Ferragosto 1 novembre 2022 Martedì Ognissanti 8 dicembre 2022 Mercoledì Immacolata 25 dicembre 2022 Domenica Natale 26 dicembre 2022 Lunedì Santo Stefano 31 dicembre 2022 Sabato San Silvestro

Capodanno ed Epifania 2022

L’anno nuovo inizierà di sabato e si può approfittare del weekend per godersi i primi attimi del 2022 in famiglia o con gli amici. Sono tanti gli eventi imperdibili per trascorrere un Capodanno davvero magico. Borghi e località immerse nella natura restano le mete più gettonate dagli italiani, e per fortuna le meraviglie di cui godere non mancano in un Paese ricco di attrazioni imperdibili come il nostro.

Un ponte più generoso ce lo regalerà, invece, l’Epifania, che nel 2022 cadrà di giovedì. Potrebbe essere il momento giusto per una gita fuori porta, o per regalarsi un viaggio in una splendida destinazione europea.

Carnevale 2022

Quest’anno il Carnevale si chiuderà quasi a ridosso della primavera. La settimana clou dei festeggiamenti andrà dal 21 febbraio al 1 marzo 2022. Tra le manifestazioni più attese in Italia, dopo lo stop imposto dalla pandemia, c’è il celebre Carnevale di Venezia, conosciuto e amato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Da Viareggio, con i giganteschi carri allegorici in cartapesta che sfileranno sui Viali a Mare, a Fano con la più antica tradizione carnevalesca delle Marche, passando per Ivrea, Acireale e Cento, sono tanti gli appuntamenti pronti a tornare per divertire, stupire e far riscoprire tradizioni e città bellissime.

Pasqua e Pasquetta 2022

Bisognerà aspettare il 17 e il 18 aprile per festeggiare le tanto attese festività di Pasqua e Pasquetta. Un mese perfetto per godere della natura che riprende a fiorire, magari riscoprendo i borghi sul mare più belli da visitare in primavera. Se il tempo sarà clemente, si potrebbe approfittare dei caldi raggi di sole per un picnic immerso in paesaggi unici, davanti a panorami che tolgono il fiato.

25 aprile e 1 maggio 2022

L’anniversario della liberazione d’Italia e la Festa dei lavoratori cadranno rispettivamente di lunedì e di domenica. Se non è una notizia positiva per chi sperava di approfittare di un eventuale giorno di riposo in più il 1° maggio, il 25 aprile regala qualche chance per godere di un weekend lungo, magari da trascorrere con i bambini in una delle migliori città d’Europa da visitare in famiglia.

Festa della Repubblica 2022

Più generoso il 2 giugno che cadrà, invece, di giovedì. Di sicuro una buona notizia per chi potrà avere l’occasione di “allungare” il fine settimana con un ponte davvero perfetto, se si vuole programmare una vacanza in una località esotica, di quelle che fanno bene al cuore (e non pesano troppo sul portafogli).

Ferragosto 2022

Opportunità di lunghe pause relax le regalerà anche il giorno di Ferragosto, che nel 2022 capiterà di lunedì. L’ideale per chi vuole rigenerarsi prima di tornare al lavoro, indugiando ancora un po’ nella bellezza di mete paradisiache, come le isole segrete della Grecia.

Ognissanti e Immacolata 2022

Terminata l’estate, bisognerà aspettare come sempre l’arrivo di novembre, con la festa di Ognissanti. Ma non rimarremo delusi, perché nel 2022 il 1° novembre cadrà di martedì, regalandoci un lungo ponte, di cui poter approfittare per andare a visitare i luoghi più imperdibili in autunno. Arriva, invece, di mercoledì l’8 dicembre, un’altra buona notizia per programmare quel viaggio sognato da tempo.

Natale, Santo Stefano e 31 dicembre 2022

Natale, Santo Stefano e l’ultimo dell’anno capiteranno, nel 2022, rispettivamente di domenica, lunedì e sabato. Forse non il massimo se si sperava in lunghi ponti, ma per fortuna in questo periodo ci sono tanti eventi a cui partecipare, per vivere appieno la magia di uno dei periodi più attesi da grandi e piccini. Tra questi, i mercatini più belli consigliati da SiViaggia.