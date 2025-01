Turismo all’aria aperta, la classifica dei percorsi più amati d’Italia

I paesaggi delle Dolomiti, le Alpi e non solo: in Italia il turismo outdoor è ormai amatissimo, perché sono tante le attività da fare immersi nella natura

Fonte: iStock In mountain bike per le Dolomiti

Il 2024 ha segnato un grande ritorno del turismo all’aria aperta in Italia. Con l’aumento dell’interesse per l’escursionismo, la mountain bike, il trail running e il ciclismo su strada, sempre più italiani e turisti hanno deciso di esplorare le bellezze naturali del Paese.

Secondo i dati raccolti dalla piattaforma Wikiloc, sono stati condivisi oltre 26 milioni di chilometri da percorrere e più di 8 milioni di foto delle meraviglie naturali italiane. La crescente passione per le attività outdoor ha contribuito a un incremento delle registrazioni di nuovi percorsi, con oltre 1 milione di nuovi tracciati condivisi durante l’anno.

Il fenomeno si è accompagnato a una maggiore consapevolezza sull’importanza della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, fattori che hanno spinto molti escursionisti a scegliere percorsi più rispettosi della natura e a ridurre l’impatto ambientale delle loro attività.

Con queste premesse, il turismo outdoor in Italia si prepara dunque a crescere ulteriormente, coinvolgendo sia gli appassionati esperti che chi si avvicina per la prima volta a queste attività.

I percorsi italiani più popolari nel 2024

Questi sono i 3 percorsi più amati dai praticanti delle attività outdoor in Italia, che hanno visto un grande afflusso nel 2024.

1. Lago di Sorapis (dal Passo Tre Croci) – Veneto

Distanza: 11,98 km

Dislivello positivo: 381 m

Durata stimata: 4-5 ore

Tipo di percorso: Escursionismo

Un’escursione tra le più suggestive delle Dolomiti, famose per il loro paesaggio mozzafiato e il colore turchese delle acque del Lago di Sorapis. Il percorso parte dal Passo Tre Croci e si snoda tra boschi e rocce, fino ad arrivare al Rifugio Vandelli, da dove si può godere di una vista spettacolare sul lago e sul massiccio del Sorapis.

Info utili per chi volesse provare il percorso:

Accessibilità: percorso di difficoltà media, adatto a escursionisti con un minimo di esperienza.

percorso di difficoltà media, adatto a escursionisti con un minimo di esperienza. Consigli: portare scarpe da trekking, acqua e una giacca, poiché il clima in alta montagna può cambiare velocemente.

2. Corno Grande (Gran Sasso) da Campo Imperatore – Abruzzo

Distanza: 10,23 km

Dislivello positivo: 875 m

Durata stimata: 6-7 ore

Tipo di percorso: Escursionismo

Il Corno Grande è la vetta più alta del Gran Sasso e uno dei percorsi più amati dagli escursionisti dell’Appennino. La via normale che porta alla cima è una delle escursioni più classiche della zona e offre panorami straordinari, ma è anche una sfida impegnativa.

Info utili per chi volesse provare il percorso:

Difficoltà: alta, necessaria esperienza e preparazione fisica.

alta, necessaria esperienza e preparazione fisica. Consigli: equipaggiamento da alta montagna, incluso abbigliamento tecnico, scarponi, e una buona scorta d’acqua.

3. Giro delle Tre Cime di Lavaredo – Veneto

Distanza: 11,80 km

Dislivello positivo: 492 m

Durata stimata: 4-5 ore

Tipo di percorso: Escursionismo

Il Giro delle Tre Cime di Lavaredo è un percorso circolare che offre una vista spettacolare delle famose Tre Cime, simbolo delle Dolomiti. Si parte dal Rifugio Auronzo e si attraversano rifugi storici, forcelli e valli, godendo di una vista impareggiabile sulle montagne.

Info utili per chi volesse provare il percorso:

Difficoltà: media, ideale anche per famiglie ed escursionisti di livello intermedio.

media, ideale anche per famiglie ed escursionisti di livello intermedio. Consigli: il sentiero è ben segnalato, ma è comunque importante avere scarpe da trekking e una giacca leggera.

Fonte: iStock

I percorsi più amati in Italia nel 2024 secondo il tipo di attività

I percorsi outdoor più seguiti nel 2024 in Italia non sono solo legati all’escursionismo, ma si dividono in varie categorie, come mountain bike, ciclismo su strada, trail running e altro. Ecco i più amati per ciascun tipo di attività.

1. Anello di Ridracoli – Emilia-Romagna (Mountain Bike)

Distanza: 47,93 km

Dislivello positivo: 1.420 m

Durata stimata: 4-5 ore

Tipo di attività: Mountain Bike

Questo anello immerso nel Parco delle Foreste Casentinesi è uno dei percorsi più popolari per gli appassionati di mountain bike. Il percorso si sviluppa attorno al Lago di Ridracoli, attraversando boschi e sentieri che rendono l’esperienza unica e adatta a chi cerca sia un po’ di avventura che panorami spettacolari.

Info utili per chi volesse provare il percorso:

Difficoltà: media, ma adatto a ciclisti esperti.

media, ma adatto a ciclisti esperti. Consigli: portare una bicicletta da mountain bike in buone condizioni, attrezzatura di sicurezza e molta acqua.

2. Passo dello Stelvio da Prato allo Stelvio – Trentino-Alto Adige (Ciclismo su strada)

Distanza: 63,61 km

Dislivello positivo: 2.016 m

Durata stimata: 6-7 ore

Tipo di attività: Ciclismo su strada

Il Passo dello Stelvio è un classico delle salite per ciclisti su strada. Con i suoi 48 tornanti e una pendenza impegnativa, è un percorso ben noto agli appassionati di ciclismo. La vista panoramica sulla valle e le Alpi circostanti lo rende un’esperienza imperdibile.

Info utili per chi volesse provare il percorso:

Difficoltà: alta, solo per ciclisti esperti.

alta, solo per ciclisti esperti. Consigli: portare una bicicletta da corsa, abbigliamento tecnico e una scorta adeguata di cibo e acqua.

Fonte: iStock

3. 100 km del Passatore – Toscana (Corsa)

Distanza: 102,30 km

Dislivello positivo: 1.310 m

Durata stimata: 10-12 ore

Tipo di attività: Corsa (Ultramaratona)

Uno degli eventi più prestigiosi e impegnativi per gli appassionati di ultradistanza in Italia. La gara si svolge tra Firenze e Faenza, passando per i paesaggi toscani più suggestivi. Una sfida unica per chi cerca di spingersi oltre i propri limiti.

Info utili per chi volesse provare il percorso:

Difficoltà: molto alta, solo per corridori esperti e preparati.

molto alta, solo per corridori esperti e preparati. Consigli: una buona preparazione fisica è fondamentale, oltre a portare abbigliamento tecnico, nutrizione e supporto durante la corsa.

4. Piccolo Trail delle Bregonze – Veneto (Trail Running)

Distanza: 20,80 km

Dislivello positivo: 820 m

Durata stimata: 3-4 ore

Tipo di attività: Trail Running

Un percorso adatto a corridori di trail running, che si snoda tra i colli e le valli del Vicentino. La bellezza naturale del percorso e il dislivello moderato lo rendono ideale per chi cerca una sfida senza compromettere troppo la difficoltà.

Info utili per chi volesse provare il percorso: