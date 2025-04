Dove si nasconde la fiaba primaverile più bella della Croazia

Fonte: Ante Bionda Sastavci, barriera di tufo alta 25 metri

Con l’arrivo della primavera, la natura del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice prende vita in un gioco spettacolare di colori, suoni e profumi. Le cascate tornano a ruggire con tutta la loro potenza, le foreste si risvegliano in fresche sfumature di verde e l’aria è pervasa da un profumo unico di natura. In questo ritmo di rinnovamento, i Laghi di Plitvice diventano più di una semplice destinazione turistica – si trasformano in un luogo di profondo riposo personale e di riconnessione con la natura.

Laghi di Plitvice, un tesoro naturale da vivere in ogni stagione

Situati nella Croazia montana, tra Zagabria e Zara e perfettamente collegati con le principali arterie stradali, i Laghi di Plitvice costituiscono una delle più riconoscibili ricchezze naturali d’Europa. Grazie alla loro struttura unica di barriere di tufo, specchi d’acqua collegati tra loro e una flora e fauna rigogliose, il Parco è protetto dall’UNESCO come patrimonio naturale mondiale dal 1979.

Ed è proprio la primavera precoce a distinguere il Parco dalle altre esperienze di viaggio, lontano dalle folle dei mesi estivi. È questo il momento ideale per chi cerca pace, uno spazio per la contemplazione e un contatto intimo con un paesaggio mozzafiato. Attraverso il concetto di slow tourism, profondamente radicato nella filosofia del Parco, i visitatori sono invitati a rallentare, ad abbandonarsi ai ritmi naturali e a vivere la bellezza dei Laghi di Plitvice nella loro forza piena e indisturbata.

La sostenibilità non è solo una linea guida, ma un principio vivo secondo cui si sviluppano i Laghi di Plitvice. Il Parco investe attivamente nella conservazione dell’equilibrio ecologico e promuove un turismo responsabile – dalla gestione intelligente dei visitatori, all’educazione e al coinvolgimento della comunità locale. Ogni visitatore diventa un compagno di viaggio in una missione comune per preservare questo ecosistema unico per le generazioni future.

Fonte: NP Laghi di Plitvice

Soggiorno nel cuore del Parco, un’esperienza da non perdere

Per tutti coloro che desiderano prolungare il loro soggiorno e immergersi più profondamente nel risveglio primaverile della natura, l’Hotel Jezero, situato proprio nel cuore del Parco, è di certo un rifugio ideale. In un ambiente luminoso e arioso, la struttura ha pensato a un’offerta speciale primaverile che include uno, due o tre pernottamenti con colazione o mezza pensione, con numerosi servizi aggiuntivi per il relax e la ricreazione. Oltre alle passeggiate nel Parco per tutta la durata del soggiorno, gli ospiti possono godere della zona wellness dell’hotel, che comprende idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco e una moderna sala fitness. Il parcheggio è gratuito e l’offerta comprende sconti aggiuntivi a seconda della durata del soggiorno.

Fonte: NP Laghi di Plitvice

Ad esempio, i visitatori potranno usufruire di tariffe vantaggiose per massaggi rilassanti presso lo studio Fors Fortis, un’ora di canottaggio sul lago Kozjak, equitazione presso il ranch “Terra” o una visita alle grotte di Cerovac e Barać, nonché allo Speleon – il centro del patrimonio sotterraneo. Nel pacchetto che include tre pernottamenti, il noleggio di una barca a remi sul lago Kozjak è incluso senza costi aggiuntivi. Inoltre, tutti gli ospiti che scelgono l’opzione pernottamento con colazione ricevono uno sconto sul pranzo o la cena presso la vicina pizzeria Vučnica, arricchendo così ulteriormente l’esperienza gastronomica.

Primavera ai Laghi di Plitvice, il momento perfetto per partire

Nel periodo primaverile, i Laghi di Plitvice non sono solo un’attrazione naturale – sono un luogo vivo di equilibrio, rigenerazione e riposo consapevole. Per i visitatori dall’Italia, soprattutto per coloro che apprezzano il soggiorno all’aria aperta, uno stile di vita sano ed esperienze nuove, questa è la destinazione perfetta – a portata di mano, ma lontana dal ritmo quotidiano. Ideale per riconnettersi con la natura, ma anche con se stessi.

Fonte: NP Laghi di Plitvice

Vieni e scopri un mondo in cui la natura ispira ogni passo. Per maggiori informazioni visita questo link.