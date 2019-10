Tutte le location di “Gemini Man”, il nuovo film di Will Smith

Will Smith ci regala nuove, grandi emozioni con il film Gemini Man, un'avventura ai limiti della fantascienza in cui l'attore si trova a combattere con una versione più giovane di sé, in una battaglia senza confini. Per le riprese, il regista Ang Lee ha praticato una scelta molto accurata: e così, grazie alla sua abilità nell'individuare la location perfetta, ci ha condotti in posti meravigliosi, che ci offrono scenari da mozzare il fiato.