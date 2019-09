In bici tra Inghilterra e Scozia lungo il Great North Trail

editato in: da

Promette d’essere uno tra i percorsi più belli e più spettacolari d’Europa, il Great North Trail: 800 miglia (quasi 1300 chilometri) tra l’Inghilterra e la Scozia, il 98% dei quali su strade senza traffico.

Mulattiere, strade secondarie, piste ciclabili, strade non asfaltate o a bassissima densità di traffico: il Great North Trail è per la sua quasi totalità immerso nella natura. Attraversa alcune tra le più belle zone montuose della Gran Bretagna, permette d’esplorare ben quattro parchi nazionali. E collega la Pennine Bridleway – pista ciclabile nel nord dell’Inghilterra, dal Derbyshire alla Cumbria – alla Scozia continentale.

A dar vita al Great North Trail è stata l’organizzazione Cycling UK che, stanca di aspettare l’ampliamento della Pennine Bridleway, ha infine deciso di sviluppare un percorso alternativo. Così ha commentato Duncan Dollimore, uno tra i promotori dell’iniziativa: «Sappiamo che un quarto delle persone che utilizza i National Trails lo fa in bicicletta, ma solamente due dei quindici esistenti in Inghilterra e nel Galles sono del tutto accessibili ai ciclisti».

«Abbiamo creato il Great North Trail perché ci siamo resi conto che ben poco è stato fatto per promuovere i percorsi fuoristrada del Paese. Ad esempio, vent’anni fa sono stati pubblicati i piani per estendere la Pennine Bridleway alla Scozia, ma non sono ancora stati attuati. Eppure, sappiamo per certo che c’è sempre più voglia di pedalare nella campagna da parte delle persone. I percorsi extraurbani sono perfetti per le famiglie, per pedalare in tutta sicurezza e lontano dall’inquinamento» ha continuato.

È, il Great North Trail, parte dell’ancor più ambizioso obiettivo di Cycling UK: collegare tra loro tutti i percorsi ciclabili del Regno Unito, rendendo di fatto percorribile in bicicletta l’intera nazione. Così, pedalando lungo il suo tragitto, si ammirano le Yorkshire Dales, la Kielder Forest, il Corrieyairack Pass, Loch Ness e Capo Wrath.

Il percorso, interamente consultabile sul sito, comincia a Peak District (area montuosa dell’Inghilterra centro-settentrionale, propaggine meridionale dei Monti Pennini) e si conclude a Capo Wrath o a John o’ Groats, trecento abitanti nell’estremo nord della Scozia, nota soprattutto come punto di partenza per i traghetti diretti alle Orcadi. In mezzo, c’è il più vario dei paesaggi: dalle colline e le vallate alle remote brughiere spazzate dal vento, dai fatiscenti castelli alle cascate segrete, fino alle vecchie strade romane.

Un percorso decisamente straordinario, tutto a misura di due ruote e perfetto per le famiglie.