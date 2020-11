Piemonte: 10 posti imperdibili da scoprire

Se Torino è una città ricca di bellezze, dove storia e cultura si intrecciano in un luogo dalle mille meraviglie, l'intero Piemonte è uno scrigno di piccole perle altrettanto affascinanti e suggestive. Panorami incantevoli, come quelli delle Langhe o del lago Maggiore, racchiudono borghi deliziosi dove il tempo sembra essersi fermato. E tra le montagne, con una splendida vista sulle Alpi, ecco spuntare fortificazioni dall'aspetto misterioso. Quali sono i posti imperdibili del Piemonte? Partiamo insieme per un lungo viaggio tra le sue meraviglie.