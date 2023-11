Il Magico Paese di Natale esiste: si trova in Italia

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

C’è qualcosa di magico che sta per succedere intorno a noi, proprio adesso che il calendario ci ricorda che dicembre è più vicino che mai. È questo il momento di organizzare nuovi e straordinari viaggi per toccare con mano tutta la magia del Natale. Luci scintillanti, melodie incantate, luminarie delle meraviglie e poi, ancora, mercatini, profumi che si diffondono nell’aria e che travolgono e sconvolgono i sensi: è l’incanto dell’Avvento che prende vita, trasformando strade, quartieri e città in magiche cartoline di Natale da vivere e condividere.

Quali sono, dunque, i luoghi da raggiungere il prossimo dicembre? Non c’è che l’imbarazzo della scelta: sono tantissimi gli eventi e le manifestazioni in programma per le prossime settimane. Vi anticipiamo, però, che non c’è bisogno di volare dall’altra parte del globo perché anche il nostro Paese, con le sue celebrazioni, vi stupirà, molto prima di quanto immaginate.

Dovete sapere, infatti, che il Magico Paese di Natale, quello che popola l’immaginario collettivo e che abbiamo visto solo nelle favole e nei film più belli, esiste davvero e si trova in Italia. Se volete fare il pieno di magia e di incanto, non vi resta che preparare i bagagli e raggiungere il Piemonte: lo show sta per iniziare.

Ecco dove si trova il Magico Paese di Natale

Il nostro viaggio di oggi ci conduce al cospetto di un luogo straordinario, quello delle Langhe, Roero e Monferrato. Ci troviamo nel basso Piemonte, tra il fiume Po e l’Appennino che corre lungo il confine con la Liguria, in un territorio che è Patrimonio dell’Umanità e che è conosciuto in tutto il mondo per il suo paesaggio vitivinicolo.

È proprio qui, che dalle prossime settimane, alcuni luoghi del territorio mostreranno la loro anima più autentica, trasformandosi nel Magico Paese di Natale. Gli indirizzi da raggiungere sono Govone, Asti e San Damiano d’Asti, tre località che a partire da novembre, ospiteranno la diciassettesima edizione di una manifestazione incredibile, forse la più suggestiva e affascinante del Bel Paese.

Il Castello Reale di Govone si trasformerà, in maniera inedita, nella nuova residenza di Babbo Natale, mentre San Damiano D’Asti e Asti ospiteranno, rispettivamente, un presente vivente e un mercatino di Natale. Per toccare con mano la magia non dovrete attendere poi così tanto perché il Magico Paese di Natale si animerà a partire dall’11 novembre. Pronti a partire?

La magica esperienza natalizia da vivere in Italia

L’appuntamento, con la magia del Natale, è previsto l’11 novembre, il giorno dell’inaugurazione del mercatino natalizio di Asti, annoverato nella top ten dei più importanti in Europa. Ad attendere i viaggiatori ci saranno più di 100 casette di legno che circonderanno la suggestiva Piazza Alfieri situata nel cuore della città. Non mancheranno, ovviamente, luci, colori, fatine ed elfi ad accompagnare le persone in sessioni di shopping e pause golose.

L’itinerario incantato prosegue a Govone, il piccolo borgo situato sulla cima di una collina del Roero. Il suo castello Patrimonio Unesco è stato scelto quest’anno come residenza di Santa Claus e della sua corte. A partire dal 18 novembre la casa di Babbo Natale aprirà le sue porte ai viaggiatori di ogni età. Sarà questa l’occasione perfetta per parlare con lui, ed esprimere un desiderio, per consegnare le lettere e per chiacchierare insieme agli elfi.

La magia non si esaurisce qui, non a Govone, dove quest’anno sarà possibile passeggiare tra le vie di un giardino incantato. Nel parco del Castello Reale, infatti, verranno accese installazioni scintillanti che illumineranno di bellezza il territorio. Oltre a una stella cometa di 17 metri, ci saranno anche una slitta con le renne e una cornice per selfie per immortalare ricordi indelebili.

Ultimo appuntamento, ma non per importanza, è quello che ci conduce a San Damiano d’Asti dove, a partire dal 3 dicembre, si potrà ammirare il presepe vivente della città giunto alla sua 14esima edizione.