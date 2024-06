Cosa vedere nei dintorni di Oslo, le gite da non perdere

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Oslo, città vibrante e cosmopolita, è solo un assaggio delle meraviglie che la Norvegia ha da offrire. Fiordi incantevoli, foreste rigogliose e cittadine pittoresche attendono solo di essere scoperti a breve distanza dai confini cittadini. Ecco una guida alla scoperta delle migliori gite di un giorno da Oslo: tra attività nella natura, tesori nascosti, festival musicali e parchi divertimento per tutta la famiglia, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra proposte per ogni gusto e ogni esigenza.

Drobak

Chi ha una predilezione per il Natale e le sue tradizioni, non può perdersi una gita a Drobak. Conosciuta come la “porta del sud di Oslo”, è una graziosa cittadina costiera situata a circa 30 chilometri dalla capitale, famosa per le sue case di legno colorate, le strade acciottolate, il porto vivace e…la sua atmosfera natalizia 365 giorni l’anno. Qui infatti si trova la Casa del Natale Tregaardens, con annesso ufficio postale di Babbo Natale. Un luogo unico, aperto tutto l’anno, che offre un’immersione completa nella storia e nelle usanze del Natale norvegese, attraverso un’ampia collezione di oggetti d’epoca e allestimenti suggestivi.

Varcando la soglia, in ogni stagione ci si ritrova avvolti in un caldo abbraccio natalizio. Le stanze, arredate con mobilio antico e decorate con cura, ospitano una vasta collezione di decorazioni natalizie, presepi e altri oggetti a tema di diverse epoche, provenienti da diverse regioni della Norvegia. Tra preziosi addobbi in legno, ghirlande scintillanti, luci soffuse e un albero di Natale alto fino al soffitto, l’atmosfera fiabesca conquista grandi e piccoli.

La Casa del Natale Tregaardens non si limita a esporre oggetti, ma racconta anche la storia del Natale norvegese, con particolare attenzione alle antiche usanze locali delle feste. Un’esperienza imperdibile per gli amanti del Natale e per tutti coloro che desiderano immergersi nella cultura e nelle tradizioni della Norvegia.

Lago Mjosa

Situato nella parte meridionale della Norvegia, il lago Mjøsa è il più grande del paese ed è considerato un vero gioiello naturale. Sulle sue rive sorgono diverse città e villaggi pittoreschi, come Gjøvik, Hamar o Lillehammer, e le sue acque cristalline, circondate da colline boscose e verdi campi, invitano a rilassarsi o a intraprendere emozionanti avventure.

Una delle esperienze più entusiasmanti che si possono fare è navigare sul Lago Mjøsa a bordo della Skibladner, il più antico battello a vapore in servizio al mondo, che ancora oggi regala ai suoi passeggeri un viaggio indimenticabile. Salpando dal porto rivierasco di Gjøvik, la Skibladner solca le acque del lago offrendo ai suoi ospiti la possibilità di ammirare panorami sorprendenti e di immergersi nella bellezza incontaminata della natura norvegese.

Salire a bordo di questo gioiello ottocentesco riporta indietro nel tempo, a un’epoca in cui i viaggi in battello erano il modo più romantico ed elegante di esplorare il mondo. Tra arredi in legno pregiato, lampadari in ottone e ampie finestre che regalano viste spettacolari sul lago, durante la crociera che dura un paio d’ore ci si può rilassare nei comodi salotti, gustare un pasto delizioso nel ristorante o semplicemente godersi la brezza sul ponte. Si naviga sulle acque tranquille del lago, ammirando il panorama spettacolare che spazia su dolci colline, boschi rigogliosi, villaggi e isolotti selvaggi.

Tusenfryd

Per una giornata all’insegna della spensieratezza, la meta perfetta è il parco di divertimenti Tusenfryd, il più grande della Norvegia. Situato a Vinterbro, circa 20 chilometri a sud di Oslo, accoglie i visitatori con una trentina di giostre e attrazioni per tutti i gusti e tutte le età.

Gli amanti delle emozioni forti non possono perdersi le montagne russe del parco, come il Thundercoaster, un ottovolante in legno con un’altezza di 32 metri e una velocità di 100 km/h, o lo SpeedMonster, che invece raggiunge i 90 km/h. Per chi cerca esperienze ancora più estreme, ci sono lo SkyCoaster, una discesa libera mozzafiato di oltre 30 metri, giochi d’acqua spericolati come StormForce e SuperSplash, e lo SpinSpider, una torre rotante che offre una vista panoramica del parco.

I più piccoli possono divertirsi nell’area dedicata ai bambini con giostre più tranquille: caroselli, autoscontri, un mini-trenino e gli scivoli dell’acqua-park. Gamlebyen (Città Vecchia) è invece la zona del parco che ricrea un villaggio norvegese del XIX secolo dove si può passeggiare tra casette di legno, curiosare nei negozietti tipici e anche incontrare personaggi in costume d’epoca. Durante l’estate Tusenfryd offre un ricco programma di spettacoli di musica, danza e intrattenimento per tutta la famiglia.

Hadeland Glassverk

Ad appena 35 chilometri da Oslo, si trova l’affascinante Hadeland Glassverk, la vetreria più antica della Norvegia ancora in funzione, che è al tempo stesso anche una popolare destinazione turistica. Fondata nel 1762, questa storica fucina di creatività vanta una tradizione secolare nella produzione di vetro soffiato a mano, oggetti d’arredo e decorazioni di una bellezza senza tempo.

Hadeland Glassverk è un mondo di meraviglia e maestria artigiana, dove si possono anche ammirare gli abili soffiatori di vetro all’opera, mentre plasmano la materia incandescente in forme sinuose e delicate. Ogni oggetto realizzato qui è un pezzo unico, frutto della passione e dell’esperienza di generazioni di artigiani.

Oltre alla produzione dal vivo, Hadeland Glassverk ospita un museo che ripercorre la storia della vetreria e l’evoluzione delle tecniche di lavorazione del vetro. Un’esposizione permanente presenta una ricca collezione di oggetti in vetro, dai bicchieri e vasi alle sculture e alle installazioni artistiche.

Nella vetrina di Hadeland Glassverk si possono trovare una vasta gamma di oggetti in vetro di altissima qualità, perfetti per un regalo speciale o per impreziosire la propria casa. Tra le creazioni più apprezzate ci sono quelle in stile scandinavo, dal design elegante e moderno, e le decorazioni natalizie, realizzate con minuziosa cura e attenzione ai dettagli.

Tonsberg

Ci sono tanti motivi per visitare Tonsberg, la città più antica della Norvegia, che si affaccia sul Fiordo di Oslo 102 km a sud della capitale. Ma per gli appassionati di musica il principale è sicuramente lo Slottsfjell Festival, un appuntamento estivo che si tiene generalmente a luglio, spaziando tra un’ampia varietà di generi musicali, dal pop al rock, dall’indie all’elettronica, dall’hip-hop al metal. Ma c’è spazio anche per gli emergenti e i generi musicali più specifici, come il jazz, il blues e il folk. Un mix che garantisce che ci sia qualcosa per tutti i gusti, attirando un pubblico eterogeneo.

Sul palco posizionato ai piedi del Monte Slottsfjellet, con vista sulla città e sul fiordo, in passato si sono esibiti artisti del calibro di Alan Walker, AURORA, Doja Cat, Kygo, MNEK, Offset e Zara Larsson.

L’atmosfera del festival è unica e coinvolgente, grazie al mix di musica, arte, cultura e natura, che prevede anche DJ set, spettacoli dal vivo, stand gastronomici con cibo da tutto il mondo, un’area dedicata ai bambini e un mercatino con prodotti artigianali locali.