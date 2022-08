Se ti manca il Natale questi sono gli hotel da raggiungere ogni giorno dell’anno

Fonte: iStock Hotel dove è sempre Natale

Se c’è una cosa che abbiamo imparato durante i nostri viaggi è che nessuna località raggiunta resta mai uguale a come l’abbiamo lasciata. Tutto merito delle stagioni, che vanno e vengono, mettendo in scena spettacoli di immensa bellezza che ridisegnano i paesaggi in maniera unica.

Dal foliage autunnale alle fioriture primaverili, passando per i scenari roventi estivi e quelli gelidi invernali. Ogni anno, e in ogni luogo, Madre Natura crea degli show senza uguali che incantano e stupiscono, e che muovono le masse e i viaggiatori.

Ma c’è un altro spettacolo che invita le persone di tutto il mondo a mettersi in viaggio, un’esposizione delle meraviglie fatta di luci e colori, di decorazioni e profumi, di magia. Stiamo parlando del Natale. E se sono le sue atmosfere che vi mancano, allora, dovreste prenotare una stanza in questi hotel.

Vivere il Natale ogni giorno dell’anno

Se siete stanchi di aspettare un anno intero per vivere tutta la magia del Natale, sarete felici di sapere che esistono alcuni luoghi nel mondo dove il tempo si è fermato proprio al mese di dicembre. Destinazioni che spazzano via la malinconia e che realizzano quel sogno di vedere gli addobbi, le decorazioni, gli alberi, gli elfi e gli gnomi, in ogni momento dell’anno, che sia piena estate o inverno.

Vi abbiamo già parlato delle città dove è Natale tutto l’anno, Rothenburg ob der Tauber e Rovaniemi sono probabilmente le due destinazioni più celebri da raggiungere per chi vuole immergersi completamente nello spirito natalizio.

Quello che forse non sapete, però, è che esistono alcune strutture ricettive che hanno scelto di fermare il tempo, e se le sue regole, per seguire solo il calendario di Santa Claus. È qui, infatti, che in ogni periodo dell’anno è possibile vivere il Natale. Segnate in agenda gli indirizzi, si parte!

Gli hotel dove è sempre Natale

C’è un hotel, in Tennessee, avvolto da una straordinaria atmosfera che appartiene solo al Natale. E in effetti è proprio all’interno dell’Inn at Christmas Place che è possibile immergersi totalmente nel mondo natalizio.

Situato nella popolare Pigeon Forge, sede di Dollywood, l’hotel è caratterizzato da 145 stanze, tra cui 22 suite, tutte sapientemente decorate con addobbi natalizi che si trovano anche nella hall e negli ambienti condivisi. L’edificio, che segue i dettami dell’architettura bavarese, è molto suggestivo, dentro così come fuori, e garantisce un’esperienza a tutto relax e divertimento per grandi e bambini. Il Natale, qui, non si trova solo nelle decorazioni, ma anche nella presenza di Babbo Natale, degli elfi e degli gnomi che è possibile incontrare ogni giorni nella struttura.

Per rendere l’esperienza ancora più magica, l’hotel organizza eventi, concerti musicali e laboratori a tema natalizio. E se tutto questo ancora non è abbastanza, allora, vi basterà uscire fuori dall’hotel perché proprio lì di fronte si trova l’incredibile Christmas Place, un centro commerciale specializzato in addobbi e decorazioni natalizie gestito dai proprietari dell’Inn at Christmas Place . Più Natale di così!

Anche in Giappone è possibile vivere un‘esperienza immersiva a tema natalizio, anche se in questo caso è riservata ai soli adulti. A Narita, infatti, esiste un love hotel a pochi chilometri dal tempio di Naritasan Shinshoji dove stanze e ambienti sono rigorosamente decorati in stile natalizio. Il nome da segnare in agenda è Hotel Chapel Christmas .

Ma se la nostalgia del Natale è forte, e non avete modo di raggiungere luoghi così lontani, allora potete restare in Italia e raggiungere la splendida località di Riva Valdobbia, nei pressi del comprensorio sciistico Monterosa Ski. È qui che si trova il Mirtillo Rosso, il primo Christmas hotel italiano.

L’esperienza, qui, è davvero unica. Ogni 24 del mese, infatti, si replica il cenone della vigilia, e gli ospiti sono invitati a raggiungere la sala da pranzo per riunirsi davanti al camino e attendere la mezzanotte, tra tombole, giochi e canti, per incontrare Babbo Natale.